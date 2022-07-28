Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы о вакцинации ответили в облздраве
Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы о вакцинации ответили в облздраве
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать