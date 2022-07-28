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≡ Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы о вакцинации ответили в облздраве
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44781
Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы о вакцинации ответили в облздраве
Отправлено: 28.07.22 - 17:12
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В Костанайской области ухудшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. В связи с чем от жителей региона участились вопросы о том, какие вакцины есть в наличии, а какие планируют завести и когда.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4809
Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы о вакцинации ответили в облздраве
Отправлено: 28.07.22 - 17:12
#1
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Цитата:
Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех

и что? не могу понять: где-то стоит толпа и орет типа: "Вколите мне Pfizer или начну голодовку?" Из пустого места высасывают невесть что..

[Исправлено: Алиса, 28.07.2022 - 17:13]
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
295
Re: Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы...
Отправлено: 28.07.22 - 17:15
#2
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Цитата:
Алиса:
Вакцины Pfizer уже нет. Часть пришлось утилизировать, потому что никто ей не воспользовался в течение 30-ти дней

При обращении в нашу поликлинику мне сказали что вакцины Пфайзер нет и не будет. При этом её утилизировали. Некая неустроенность, несогласованность
Цитата:
Алиса:
Вколите мне Pfizer

Ну такая вакцина, к примеру нужна для посещения стран Европы
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8658
Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы о вакцинации ответили в облздраве
Отправлено: 28.07.22 - 17:20
#3
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Цитата:
Алиса:
не могу понять: где-то стоит толпа и орет типа: "Вколите мне Pfizer или начну голодовку?"

Знаю двух то ли тёток, то ли дядек... на форуме всё канючили, требовали вколоть им этот шмурдяк... Наверняка же не вкололи, а столько нытья было. ;-)
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
896
Re: Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы...
Отправлено: 28.07.22 - 19:14
#4
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Цитата:
Синофарм

Я думал китайскими ампулами склады забиты и поэтому они доступны сейчас для вакцинации, а оказывается их и дальше продолжают закупать. Почему тогда "спутник" не закупают и не планируют, чем он не угодил?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2848
Pfizer вновь появится в ноябре, но не для всех - На вопросы о вакцинации ответили в облздраве
Отправлено: 28.07.22 - 20:33
#5
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Цитата:
KOS77:
Почему тогда "спутник" не закупают и не планируют, чем он не угодил?

Потому, что политика иногда вмешивается и в спорт и в медицину...
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