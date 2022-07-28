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≡ 2000 бутылок нелицензионного алкоголя изъяла полиция в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44781
2000 бутылок нелицензионного алкоголя изъяла полиция в Костанайской области
Отправлено: 28.07.22 - 17:23
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30-летнего жителя поселка Аманкарагай задержали аулиекольские полицейские во дворе его дома. В грузовике «ГАЗ-33025» они обнаружили 100 ящиков алкогольной продукции без акцизных марок.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
872
Re: 2000 бутылок нелицензионного алкоголя изъяла полиция в...
Отправлено: 28.07.22 - 17:23
#1
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Цитата:
В машине местного жителя стражи порядка обнаружили две тысячи бутылок алкоголя.

Источник:


А происхождение данного товара покрыта мраком! Имеет место сокрытие преступления департаментом полиции Костанайской области.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5432
Re: 2000 бутылок нелицензионного алкоголя изъяла полиция в...
Отправлено: 28.07.22 - 18:11
#2
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Стражи порядка и даже чиновники местные всегда норовят принять пассивное участие в любом денежном обороте при этом получая активные дивиденды за крышевание и сокрытие. На моём опыте прибыльная точка приносящая золотые яйца не один десяток лет откупалась, когда доильщиков стали двое при чем каждый просил свой отдельный куш, дойная корова послала обоих куда подальше и свернулась. То были мои арендаторы. Пришлось самому засучить рукава и стать за прилавок. Концессия пыталась восстановить прежний уклад,ровно год пытались провокациями и любыми методом запугать меня, затем вход пошла тяжёлая артиллерия, самый обычный подлог и подделка протокола и тут явно судья подыграл не в мою пользу
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