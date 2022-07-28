Re: 2000 бутылок нелицензионного алкоголя изъяла полиция в...

Отправлено: - 18:11

Стражи порядка и даже чиновники местные всегда норовят принять пассивное участие в любом денежном обороте при этом получая активные дивиденды за крышевание и сокрытие. На моём опыте прибыльная точка приносящая золотые яйца не один десяток лет откупалась, когда доильщиков стали двое при чем каждый просил свой отдельный куш, дойная корова послала обоих куда подальше и свернулась. То были мои арендаторы. Пришлось самому засучить рукава и стать за прилавок. Концессия пыталась восстановить прежний уклад,ровно год пытались провокациями и любыми методом запугать меня, затем вход пошла тяжёлая артиллерия, самый обычный подлог и подделка протокола и тут явно судья подыграл не в мою пользу