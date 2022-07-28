Отправлено: - 17:22

юля елиссева:



Цитата:Наверное у него есть стиральная машина, которая сама включается (таймер), сама стирает (понятное дело), сама сушит(ой-ой, сколько стоит) и сама гладит(о-о-о-о). Утром просыпаешься, а у тебя всё готово к новому трудовому дню - класс! Или просто мама или жена, которые его ограждают от повседневной жизни.Между прочим без присмотра нельзя оставлять включённой технику, особенно стиралку.