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Что вчерась я предложил акиму города
Что вчерась я предложил акиму города
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44781
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:11
План мероприятий по улучшению качества жизни населения в городе Костанай. 1. Выдать предложение - акиму области не вмешиваться в дела города. То есть, есть вы, специальный человек, для руководства городом.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 263
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:11
Ильяса в президенты!!! города
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2647
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:33
Почему нет пункта - выселить из города всех, кто привился от короновируса? Почему нет пункта - всем антиваксерам выделять по коттеджу?
[Исправлено: юля елиссева, 28.07.2022 - 12:40]
[Исправлено: юля елиссева, 28.07.2022 - 12:40]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 26.02.07
- Сообщений:
- 26
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:42
19. Автозвук и ксенон! Владельцам громких машин дать по рогам!
Землю- крестьянам!
Фабрики- рабочим!
Женщинам-по мужчине!
Мужчинам- по пиву!
Любящим- по ребенку!
Больным-здоровья!..
Всем несогласным - по морде!
Землю- крестьянам!
Фабрики- рабочим!
Женщинам-по мужчине!
Мужчинам- по пиву!
Любящим- по ребенку!
Больным-здоровья!..
Всем несогласным - по морде!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5430
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:57
Гей парады будем проводить? Насмотрелся я вчера по первому каналу, извращенцы считается нынче передовым авангардом в демократическом государстве. По их представлению у нас полный застой , надо как-то исправляться, так и будем плестись в хвосте
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 872
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:57
Цитата:
Дон Кихот Ламанчский во всей красе!
2. Отдел ЖКХ ПТ и АД и отдел жилищных отношений акимата города Костаная ликвидировать. Источник:
Дон Кихот Ламанчский во всей красе!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25191
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:59
Цитата:
Боярышников - ликвидируют...
ПолиграфЪ Боярышников:
Дон Кихот Ламанчский во всей красе!
Дон Кихот Ламанчский во всей красе!
Боярышников - ликвидируют...
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 13:01
Цитата:
Планы наполеоновские!
Жундубаев и Ко наверное смеялись сквозь слёзы от этих предложений.
Я бы еще добавил. Разобрать к едрене фене микрорайоны Юбилейный, Береке, Аэропорт, Кунай вместе с памятниками батыров и жастар сараями и построить в вымирающих поселках и аулах агрогородки . Убить можно сразу миллион зайцев: поднять сельское хозяйство, накормить народ, решить кучу претензий жителей данных районов, оставить дачи в покое.
5555:
Ильяса в президенты!!! города
Ильяса в президенты!!! города
Планы наполеоновские!
Жундубаев и Ко наверное смеялись сквозь слёзы от этих предложений.
Я бы еще добавил. Разобрать к едрене фене микрорайоны Юбилейный, Береке, Аэропорт, Кунай вместе с памятниками батыров и жастар сараями и построить в вымирающих поселках и аулах агрогородки . Убить можно сразу миллион зайцев: поднять сельское хозяйство, накормить народ, решить кучу претензий жителей данных районов, оставить дачи в покое.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 359
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 15:52
человек неравнодушен к городским проблемам вот и предложил несколько вариантов . А вы неблагодарные подсмеиваетесь. Вот нашим инфальтильным вождям такой запал бы, а то сидят в креслах, штаны протирают, дармовые деньги получая.
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 16:05
Цитата:
властям не нужны неравнодушные. Им нужны покладистые... что бы одни положили на всё, а с помощью других можно положить в карман.
рихард:
человек неравнодушен к городским проблемам
человек неравнодушен к городским проблемам
властям не нужны неравнодушные. Им нужны покладистые... что бы одни положили на всё, а с помощью других можно положить в карман.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 295
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 17:34
Фанерки бы надо купить...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2647
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 17:43
Цитата:
после того, как человек тут на полном серьезе постил горы антиваксерской бредятины, воспринимать его как адекватного уже невозможно.
рихард:
человек неравнодушен к городским проблемам вот и предложил несколько вариантов
человек неравнодушен к городским проблемам вот и предложил несколько вариантов
после того, как человек тут на полном серьезе постил горы антиваксерской бредятины, воспринимать его как адекватного уже невозможно.
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