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≡ Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44781
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
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Главный инженер горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт» отправил председателям ОСИ и ПКСК предписание о том, что необходимо подготовить дома к новым реалиям.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17161
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
#1
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Цитата:
увеличили диаметр силовых кабелей с советских 5 мм до современных 10-12 мм.

Медь заменили алюминием?)
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
144
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 14:24
#2
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Была бы власть адекватная, запретила бы использовать кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00, вплоть до отключения. Проводить осмотр счётчиков поквартирно, мотает, сразу отключить.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2647
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 14:44
#3
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Цитата:
Ильяс:
Была бы власть адекватная

Антиваксеру ли говорить об адекватности?
Цитата:
Ильяс:
кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00,

а спать когда, если стирать можно только ночью? Вы всё еще считаете себя адекватным?
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
198
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 17:22
#4
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Цитата:
юля елиссева:

Наверное у него есть стиральная машина, которая сама включается (таймер), сама стирает (понятное дело), сама сушит(ой-ой, сколько стоит) и сама гладит(о-о-о-о). Утром просыпаешься, а у тебя всё готово к новому трудовому дню - класс! Или просто мама или жена, которые его ограждают от повседневной жизни.
Между прочим без присмотра нельзя оставлять включённой технику, особенно стиралку.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2647
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 17:36
#5
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Цитата:
ladas:
машина, которая сама включается (таймер), сама стирает

не думаю что антиваксер купит такую шайтан-машину, которая все сама делает. А вдруг она за ни следит?
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