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≡ Что вчерась я предложил акиму города
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44781
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:11
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План мероприятий по улучшению качества жизни населения в городе Костанай. 1. Выдать предложение - акиму области не вмешиваться в дела города. То есть, есть вы, специальный человек, для руководства городом.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
263
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:11
#1
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Ильяса в президенты!!! города 8-)
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2647
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:33
#2
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Почему нет пункта - выселить из города всех, кто привился от короновируса? Почему нет пункта - всем антиваксерам выделять по коттеджу?

[Исправлено: юля елиссева, 28.07.2022 - 12:40]
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Corpse
* Corpse
(Пользователи)
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
26
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:42
#3
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19. Автозвук и ксенон! Владельцам громких машин дать по рогам! :-)

Землю- крестьянам!
Фабрики- рабочим!
Женщинам-по мужчине!
Мужчинам- по пиву!
Любящим- по ребенку!
Больным-здоровья!..
Всем несогласным - по морде!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5430
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:57
#4
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Гей парады будем проводить? Насмотрелся я вчера по первому каналу, извращенцы считается нынче передовым авангардом в демократическом государстве. По их представлению у нас полный застой , надо как-то исправляться, так и будем плестись в хвосте
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
872
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:57
#5
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Цитата:
2. Отдел ЖКХ ПТ и АД и отдел жилищных отношений акимата города Костаная ликвидировать. Источник:


Дон Кихот Ламанчский во всей красе!
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25191
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 12:59
#6
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Дон Кихот Ламанчский во всей красе!

Боярышников - ликвидируют... :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8658
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 13:01
#7
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Цитата:
5555:
Ильяса в президенты!!! города

Планы наполеоновские!
Жундубаев и Ко наверное смеялись сквозь слёзы от этих предложений.

Я бы еще добавил. Разобрать к едрене фене микрорайоны Юбилейный, Береке, Аэропорт, Кунай вместе с памятниками батыров и жастар сараями и построить в вымирающих поселках и аулах агрогородки . Убить можно сразу миллион зайцев: поднять сельское хозяйство, накормить народ, решить кучу претензий жителей данных районов, оставить дачи в покое.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
359
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 15:52
#8
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человек неравнодушен к городским проблемам вот и предложил несколько вариантов . А вы неблагодарные подсмеиваетесь. Вот нашим инфальтильным вождям такой запал бы, а то сидят в креслах, штаны протирают, дармовые деньги получая.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8658
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 16:05
#9
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Цитата:
рихард:
человек неравнодушен к городским проблемам

властям не нужны неравнодушные. Им нужны покладистые... что бы одни положили на всё, а с помощью других можно положить в карман.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
295
Re: Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 17:34
#10
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Фанерки бы надо купить...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2647
Что вчерась я предложил акиму города
Отправлено: 28.07.22 - 17:43
#11
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Цитата:
рихард:
человек неравнодушен к городским проблемам вот и предложил несколько вариантов

после того, как человек тут на полном серьезе постил горы антиваксерской бредятины, воспринимать его как адекватного уже невозможно.
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