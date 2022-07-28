Отправлено: - 11:16

Вы конкретно ответьте, выдержит или нет? - уточнил Жундубаев.- Общедомовые сети не выдержат, боимся больших сбоев, - ответил представитель ЭПК.- Вы не руководитель, - отреагировал аким. - Мы проводили совещания, руководители заявляли, что все нормально, сети выдержат, тем более, что не зима. Жителей просят не включать одновременно несколько электроприборов. Они в курсе этих просьб. Но даже если одновременно включат, сети должны выдержать. Тем более что отключать планируют не на месяц, а с 1 по 15 августа, с учетом подключения - ориентировочно до 25 августа. Сейчас не зима, разберемся.Обсуждали на форуме 4.06.2022 года, ОСИ и ПКСК принимают меры в этом направлении, через масс медиа нужно активизировать оповещения населения, несколько дней до отключения газа осталось, цитирую:Кайрат стайер: От грядущих проблем никто не застрахован. Ранее "КазТрансГазАймак" официально заявлял, что в период с 1 по 25 августа 2022 года, почти по всей Костанайской области отключат газ, кроме Житикаринского, Карабалыкского и Камыстинского районов.Когда отключат газ, наверняка возрастёт потребляемая нагрузка на электроприборы. В старых домах возможно будут кабеля и провода греться, оплавляться изоляция, что может привести к коротким замыканиям, возгораниям и.т.д.Подробнее здесь: