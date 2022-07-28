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«Можете накидать свои предложения» - Встреча акима Костаная закончилась обещанием ответить на все вопросы и аплодисментами
«Можете накидать свои предложения» - Встреча акима Костаная закончилась обещанием ответить на все вопросы и аплодисментами
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