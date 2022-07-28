Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+16°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Можете накидать свои предложения» - Встреча акима Костаная закончилась обещанием ответить на все вопросы и аплодисментами
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44779
«Можете накидать свои предложения» - Встреча акима Костаная закончилась обещанием ответить на все вопросы и аплодисментами
Отправлено: 28.07.22 - 11:16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередную отчетную встречу акима Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ провел в среду, 27 июля, в актовом зале СШ № 29 микрорайона Аэропорт. Она продлилась около двух часов, большую часть времени заняло общение с горожанами.
Читать новость

K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3008
Re: «Можете накидать свои предложения» - Встреча акима Костаная...
Отправлено: 28.07.22 - 11:16
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы конкретно ответьте, выдержит или нет? - уточнил Жундубаев.

- Общедомовые сети не выдержат, боимся больших сбоев, - ответил представитель ЭПК.

- Вы не руководитель, - отреагировал аким. - Мы проводили совещания, руководители заявляли, что все нормально, сети выдержат, тем более, что не зима. Жителей просят не включать одновременно несколько электроприборов. Они в курсе этих просьб. Но даже если одновременно включат, сети должны выдержать. Тем более что отключать планируют не на месяц, а с 1 по 15 августа, с учетом подключения - ориентировочно до 25 августа. Сейчас не зима, разберемся.

Обсуждали на форуме 4.06.2022 года, ОСИ и ПКСК принимают меры в этом направлении, через масс медиа нужно активизировать оповещения населения, несколько дней до отключения газа осталось, цитирую:

Кайрат стайер: От грядущих проблем никто не застрахован. Ранее "КазТрансГазАймак" официально заявлял, что в период с 1 по 25 августа 2022 года, почти по всей Костанайской области отключат газ, кроме Житикаринского, Карабалыкского и Камыстинского районов.

Когда отключат газ, наверняка возрастёт потребляемая нагрузка на электроприборы. В старых домах возможно будут кабеля и провода греться, оплавляться изоляция, что может привести к коротким замыканиям, возгораниям и.т.д.

Подробнее здесь:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 63, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 63
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS