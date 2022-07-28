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≡ Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44779
Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к месяцу жизни только на одном электричестве
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
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Главный инженер горэлектросети ТОО «ЭПК-форфайт» отправил председателям ОСИ и ПКСК предписание о том, что необходимо подготовить дома к новым реалиям.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17161
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 10:36
#1
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Цитата:
увеличили диаметр силовых кабелей с советских 5 мм до современных 10-12 мм.

Медь заменили алюминием?)
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
144
Re: Готовьте ужин днем, читайте книги - Как Костанай готовится к...
Отправлено: 28.07.22 - 14:24
#2
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Была бы власть адекватная, запретила бы использовать кондиционеры и стиральные машинки и утюги с 7:00 до 00:00, вплоть до отключения. Проводить осмотр счётчиков поквартирно, мотает, сразу отключить.
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