Отправлено: - 21:55

serg kost:

Мой дед, родившийся в конце 19 века, со своими 205 см был по росту средним из них.

Цитата:Ну исключения встречаются и имеют быть место. Наука говорит, что каждые 100 лет люди становятся на 10-ть см. выше.Хотя до бесконечности это тоже продолжаться не может. Цитата - //Акселерация (ускорение роста и развития) коснулась, конечно, не только спортсменов, но и всех людей. При этом в разных странах эти показатели отличаются. За последние 100 лет французы стали выше на 8 см, шведы — на 15 см, иранцы — на 17 см. Южнокорейцы всех превзошли и подросли аж на 20 см. Нидерланды обогнали Америку и вообще стали самой высокой нацией в мире: средний рост голландцев — 185 см. В России в среднем выросли на 10 см. Самыми высокими раньше были американцы: до начала Второй мировой войны их средний рост составлял 177 см, но к концу XX века застопорился. Подробнее на «Чемпионате»: