Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+16°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
 
 
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44776
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ.
Читать новость

Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
441
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 27.07.22 - 21:55
#45
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Мой дед, родившийся в конце 19 века, со своими 205 см был по росту средним из них.

Ну исключения встречаются и имеют быть место. Наука говорит, что каждые 100 лет люди становятся на 10-ть см. выше. ;-) Хотя до бесконечности это тоже продолжаться не может. Цитата - //Акселерация (ускорение роста и развития) коснулась, конечно, не только спортсменов, но и всех людей. При этом в разных странах эти показатели отличаются. За последние 100 лет французы стали выше на 8 см, шведы — на 15 см, иранцы — на 17 см. Южнокорейцы всех превзошли и подросли аж на 20 см. Нидерланды обогнали Америку и вообще стали самой высокой нацией в мире: средний рост голландцев — 185 см. В России в среднем выросли на 10 см. Самыми высокими раньше были американцы: до начала Второй мировой войны их средний рост составлял 177 см, но к концу XX века застопорился. Подробнее на «Чемпионате»: :lol:
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1429
Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 28.07.22 - 09:22
#46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ну исключения встречаются и имеют быть место.

Так и высокие батыры в древности были исключением. Что не отменяет факта их существования.
Профайл
Страница 4 из 4«1234
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 41, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS