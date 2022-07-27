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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:20
Цитата:
Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?
Эл-починно:
И медицина и образование бесплатное и на должном уровне, жильё почти даром, копейки стоило.
И медицина и образование бесплатное и на должном уровне, жильё почти даром, копейки стоило.
Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:23
Цитата:
Нет конечно, но это отдельная и не простая тема. Цитата:
Вот этого только мне ещё не хватало!
Kairat stayer:
неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?
неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?
Нет конечно, но это отдельная и не простая тема. Цитата:
Kairat stayer:
Аж, прослезился
Аж, прослезился
Вот этого только мне ещё не хватало!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:26
Цитата:
Ладно, пойду отдыхать, сейчас за все услуги нужно платить, бесплатный сыр бывает только в мышеловке! У Союза ресурсов много было, могли построить РАЙ, выше отмечал, повторяться не буду, по кругу.
Эл-починно:
Но сегодня вроде выровнялись почти и за образование и за медицину платить нужно и мусор....
Но сегодня вроде выровнялись почти и за образование и за медицину платить нужно и мусор....
Ладно, пойду отдыхать, сейчас за все услуги нужно платить, бесплатный сыр бывает только в мышеловке! У Союза ресурсов много было, могли построить РАЙ, выше отмечал, повторяться не буду, по кругу.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:00
Батюшки!!!
И Кайрат туда же!
С чего вдруг вытащил во флуд своё восхваление построивших СССР иностранцев?
Повтор восторгов четырёхлетней давности - "Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую..."
Давно СССР не ... (слово цензурой не разрешено) ?
И Кайрат туда же!
С чего вдруг вытащил во флуд своё восхваление построивших СССР иностранцев?
Повтор восторгов четырёхлетней давности - "Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую..."
Давно СССР не ... (слово цензурой не разрешено) ?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:03
Цитата:
Не могли! Мировой капитализм не позволял, постоянно палки в колёса вставлял!
А вот что независимому Казахстану с его-то ресурсами не позволяет построить Рай?
[Исправлено: таноми52, 27.07.2022 - 23:04]
Kairat stayer:
У Союза ресурсов много было, могли построить РАЙ,
У Союза ресурсов много было, могли построить РАЙ,
Не могли! Мировой капитализм не позволял, постоянно палки в колёса вставлял!
А вот что независимому Казахстану с его-то ресурсами не позволяет построить Рай?
[Исправлено: таноми52, 27.07.2022 - 23:04]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:09
Цитата:
Простое объяснение. При Союзе этот бегунок максимум на что мог рассчитывать при его умственных способностях - это свиноводческой бригадой командовать. Дальше бы не пошел, тогда умели пустозвонов от трудяг-профессионалов отличать.
таноми52:
Повтор восторгов четырёхлетней давности - "Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую..." Давно СССР не ... (слово цензурой не разрешено) ?
Повтор восторгов четырёхлетней давности - "Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую..." Давно СССР не ... (слово цензурой не разрешено) ?
Простое объяснение. При Союзе этот бегунок максимум на что мог рассчитывать при его умственных способностях - это свиноводческой бригадой командовать. Дальше бы не пошел, тогда умели пустозвонов от трудяг-профессионалов отличать.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:22
Цитата:
Какая тупость!
Если бы в то время были в СССР экскаваторы и бетономешалки, никакие иностранцы были бы на стройках не нужны!
Для того их и наняли, чтобы появились заводы, производящие экскаваторы и электрические подъёмники
Цитата:
Вот именно, с лопатами и тачками построили КРУПНУЮ (привет, Алекс! Видите, идиотов ведь хватает) промышленность благодаря героизму рабочего класса, причем в сжатые сроки! Чего бы добились иностранные спецы без таких рабочих?
К чему Вы опять вытащили эти темы?
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине
И источников для цитирования у Вас предостаточно
Kairat stayer:
Но, приезжая на стройку, иностранные специалисты от удивления раскрывали рты: вместо экскаваторов — землекопы, вместо бетономешалок — деревянные ящики, вместо транспортеров и электрических подъемников
Но, приезжая на стройку, иностранные специалисты от удивления раскрывали рты: вместо экскаваторов — землекопы, вместо бетономешалок — деревянные ящики, вместо транспортеров и электрических подъемников
Какая тупость!
Если бы в то время были в СССР экскаваторы и бетономешалки, никакие иностранцы были бы на стройках не нужны!
Для того их и наняли, чтобы появились заводы, производящие экскаваторы и электрические подъёмники
Цитата:
Kairat stayer:
Но когда крупную промышленность построили и вышли на второе место в мире по промышленному производству,
Но когда крупную промышленность построили и вышли на второе место в мире по промышленному производству,
Вот именно, с лопатами и тачками построили КРУПНУЮ (привет, Алекс! Видите, идиотов ведь хватает) промышленность благодаря героизму рабочего класса, причем в сжатые сроки! Чего бы добились иностранные спецы без таких рабочих?
К чему Вы опять вытащили эти темы?
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине
И источников для цитирования у Вас предостаточно
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15383
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 08:08
Цитата:
Обратная сторона медали - самыми бедными были инженеры, педагоги и медики. Самые базовые профессии.
Эл-починно:
И медицина и образование бесплатное и на должном уровне
И медицина и образование бесплатное и на должном уровне
Обратная сторона медали - самыми бедными были инженеры, педагоги и медики. Самые базовые профессии.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:01
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Не спешите, подождём немножко, приемнику СССР иностранцы особо не помогают, санкциями обложили и усиливают, вот и придут к тому с чего начали.
таноми52:
С чего вдруг вытащил во флуд своё восхваление построивших СССР иностранцев?
С чего вдруг вытащил во флуд своё восхваление построивших СССР иностранцев?
Цитата:
таноми52:
Если бы в то время были в СССР экскаваторы и бетономешалки, никакие иностранцы были бы на стройках не нужны!
Если бы в то время были в СССР экскаваторы и бетономешалки, никакие иностранцы были бы на стройках не нужны!
Цитата:
таноми52:
Вот именно, с лопатами и тачками построили КРУПНУЮ (привет, Алекс! Видите, идиотов ведь хватает) промышленность благодаря героизму рабочего класса, причем в сжатые сроки! Чего бы добились иностранные спецы без таких рабочих?
Вот именно, с лопатами и тачками построили КРУПНУЮ (привет, Алекс! Видите, идиотов ведь хватает) промышленность благодаря героизму рабочего класса, причем в сжатые сроки! Чего бы добились иностранные спецы без таких рабочих?
Не спешите, подождём немножко, приемнику СССР иностранцы особо не помогают, санкциями обложили и усиливают, вот и придут к тому с чего начали.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:07
Цитата:
Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Братоубийственную и бессмысленную войну в Украине отслеживаю, отмечал несколько лет тому назад, что украинцев никто на колени не поставит.
таноми52:
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине И источников для цитирования у Вас предостаточно
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине И источников для цитирования у Вас предостаточно
Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Братоубийственную и бессмысленную войну в Украине отслеживаю, отмечал несколько лет тому назад, что украинцев никто на колени не поставит.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:12
Цитата:
Мировой капитализм значит, с вами всё ясно.
таноми52:
Не могли! Мировой капитализм не позволял, постоянно палки в колёса вставлял!
Не могли! Мировой капитализм не позволял, постоянно палки в колёса вставлял!
Мировой капитализм значит, с вами всё ясно.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:13
Цитата:
Новый Казахстан же строим, посмотрим.
таноми52:
А вот что независимому Казахстану с его-то ресурсами не позволяет построить Рай?
А вот что независимому Казахстану с его-то ресурсами не позволяет построить Рай?
Новый Казахстан же строим, посмотрим.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:17
Цитата:
Пока хватает, с ура-патриотическим угаром, ещё лет на 40-60 припасено. А, потом всё, смена поколении, только цивилизованный мир.
таноми52:
Видите, идиотов ведь хватает)
Видите, идиотов ведь хватает)
Пока хватает, с ура-патриотическим угаром, ещё лет на 40-60 припасено. А, потом всё, смена поколении, только цивилизованный мир.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 10:02
Цитата:
Именно своих цитат относительно конфликта в Украине, для цитирования не много, как отметил выше наблюдаю за ходом событии. Так, 25 мая текущего года, отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: Скорее всего Украина за стол переговоров не сядет, контронаступление планируют в конце июля, начале августа, самая острая фаза противостояния возможно будет в эти периоды.
Подробнее здесь:
таноми52:
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине И источников для цитирования у Вас предостаточно
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине И источников для цитирования у Вас предостаточно
Именно своих цитат относительно конфликта в Украине, для цитирования не много, как отметил выше наблюдаю за ходом событии. Так, 25 мая текущего года, отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: Скорее всего Украина за стол переговоров не сядет, контронаступление планируют в конце июля, начале августа, самая острая фаза противостояния возможно будет в эти периоды.
Подробнее здесь:
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