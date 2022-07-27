Отправлено: - 22:20

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И медицина и образование бесплатное и на должном уровне, жильё почти даром, копейки стоило.

Цитата:Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?