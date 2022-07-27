Прогноз на 5 дней
небольшой дождь+16°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 88% влажность
  • С, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 111 из 111«1...109110111
Ответить Новый топик
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:20
#1651
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
И медицина и образование бесплатное и на должном уровне, жильё почти даром, копейки стоило.


Аж, прослезился, ну и где все эти блага, неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
441
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:23
#1652
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
неужели Обама, Трамп и Байден и другие товарищи виноваты?

Нет конечно, но это отдельная и не простая тема. Цитата:
Kairat stayer:
Аж, прослезился

Вот этого только мне ещё не хватало! :lol:
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:26
#1653
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Но сегодня вроде выровнялись почти и за образование и за медицину платить нужно и мусор....


Ладно, пойду отдыхать, сейчас за все услуги нужно платить, бесплатный сыр бывает только в мышеловке! У Союза ресурсов много было, могли построить РАЙ, выше отмечал, повторяться не буду, по кругу.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:00
#1654
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Батюшки!!!
И Кайрат туда же!
С чего вдруг вытащил во флуд своё восхваление построивших СССР иностранцев?
Повтор восторгов четырёхлетней давности - "Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую..."
Давно СССР не ... (слово цензурой не разрешено) ?
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:03
#1655
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
У Союза ресурсов много было, могли построить РАЙ,


Не могли! Мировой капитализм не позволял, постоянно палки в колёса вставлял!
А вот что независимому Казахстану с его-то ресурсами не позволяет построить Рай?

[Исправлено: таноми52, 27.07.2022 - 23:04]
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
343
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:09
#1656
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Повтор восторгов четырёхлетней давности - "Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую..." Давно СССР не ... (слово цензурой не разрешено) ?


Простое объяснение. При Союзе этот бегунок максимум на что мог рассчитывать при его умственных способностях - это свиноводческой бригадой командовать. Дальше бы не пошел, тогда умели пустозвонов от трудяг-профессионалов отличать.
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3098
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 23:22
#1657
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но, приезжая на стройку, иностранные специалисты от удивления раскрывали рты: вместо экскаваторов — землекопы, вместо бетономешалок — деревянные ящики, вместо транспортеров и электрических подъемников


Какая тупость!
Если бы в то время были в СССР экскаваторы и бетономешалки, никакие иностранцы были бы на стройках не нужны!
Для того их и наняли, чтобы появились заводы, производящие экскаваторы и электрические подъёмники


Цитата:
Kairat stayer:
Но когда крупную промышленность построили и вышли на второе место в мире по промышленному производству,


Вот именно, с лопатами и тачками построили КРУПНУЮ (привет, Алекс! Видите, идиотов ведь хватает) промышленность благодаря героизму рабочего класса, причем в сжатые сроки! Чего бы добились иностранные спецы без таких рабочих?
К чему Вы опять вытащили эти темы?
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине
И источников для цитирования у Вас предостаточно
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15383
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 08:08
#1658
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
И медицина и образование бесплатное и на должном уровне

Обратная сторона медали - самыми бедными были инженеры, педагоги и медики. Самые базовые профессии.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:01
#1659
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
С чего вдруг вытащил во флуд своё восхваление построивших СССР иностранцев?


Цитата:
таноми52:
Если бы в то время были в СССР экскаваторы и бетономешалки, никакие иностранцы были бы на стройках не нужны!


Цитата:
таноми52:
Вот именно, с лопатами и тачками построили КРУПНУЮ (привет, Алекс! Видите, идиотов ведь хватает) промышленность благодаря героизму рабочего класса, причем в сжатые сроки! Чего бы добились иностранные спецы без таких рабочих?


Не спешите, подождём немножко, приемнику СССР иностранцы особо не помогают, санкциями обложили и усиливают, вот и придут к тому с чего начали.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:07
#1660
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине И источников для цитирования у Вас предостаточно


Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Братоубийственную и бессмысленную войну в Украине отслеживаю, отмечал несколько лет тому назад, что украинцев никто на колени не поставит.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:12
#1661
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не могли! Мировой капитализм не позволял, постоянно палки в колёса вставлял!


Мировой капитализм значит, с вами всё ясно.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:13
#1662
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
А вот что независимому Казахстану с его-то ресурсами не позволяет построить Рай?


Новый Казахстан же строим, посмотрим.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 09:17
#1663
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Видите, идиотов ведь хватает)


Пока хватает, с ура-патриотическим угаром, ещё лет на 40-60 припасено. А, потом всё, смена поколении, только цивилизованный мир.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3007
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 28.07.22 - 10:02
#1664
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Сейчас, вроде бы, актуальна тема спецоперации на Украине И источников для цитирования у Вас предостаточно


Именно своих цитат относительно конфликта в Украине, для цитирования не много, как отметил выше наблюдаю за ходом событии. Так, 25 мая текущего года, отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Скорее всего Украина за стол переговоров не сядет, контронаступление планируют в конце июля, начале августа, самая острая фаза противостояния возможно будет в эти периоды.

Подробнее здесь:
Профайл
Страница 111 из 111«1...109110111
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS