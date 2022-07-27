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≡ К желающим купить авто из Грузии и Азербайджана обратились налоговики
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44776
К желающим купить авто из Грузии и Азербайджана обратились налоговики
Отправлено: 27.07.22 - 18:52
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Все чаще иностранцы ввозят автомобили в Казахстан, в основном граждане Грузии и Азербайджана, после чего машины передаются "во владение" гражданам нашей страны. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5429
Re: К желающим купить авто из Грузии и Азербайджана обратились...
Отправлено: 27.07.22 - 18:52
#1
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Госдоходы любят устраивать головняк на пустом месте. Установите адекватную пошлину и сроки, люди пойдут заплатят и будут жить спокойно. Все будут довольны
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
169
Re: К желающим купить авто из Грузии и Азербайджана обратились...
Отправлено: 28.07.22 - 01:17
#2
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адекватную говоришь, не не получится, а как же традиции? делать всё, чтоб было дорого, трудно, невыносимо сложно!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3283
Re: К желающим купить авто из Грузии и Азербайджана обратились...
Отправлено: 28.07.22 - 08:00
#3
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Цитата:
Tenkisch:
не не получится,


Значит, обратно, крики: -"...аким, выходи..."
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