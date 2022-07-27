Отправлено: - 23:54

dvb:

А этому Дундубаеву не приходит в голову мысль поставить на месте этих свалок контейнеры или что-то вроде этого, а потом это вывозить. Может людям банально мусор девать некуда из своих домов?

Цитата:Улица Кочубея заселена бывшими зеками которых свозили со всего союза строили завод КЖБИ и в дальнейшем там и работали. Культура не было у них раньше а сейчас у их наследия нет и не будет! Кроме наркомании и алкоголизма в том райне нет ничего!