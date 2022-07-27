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≡ Самые проблемные вопросы, поступившие в Ikomek, будет по понедельникам рассматривать акимат Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44773
Самые проблемные вопросы, поступившие в Ikomek, будет по понедельникам рассматривать акимат Костаная
Отправлено: 27.07.22 - 23:20
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О таком решении на аппаратном совещании 25 июля сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. И тут же привел в пример несколько острых тем: несанкционированные свалки, отсутствие освещения, самовольные врезки в городские коммуникации.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
343
Re: Самые проблемные вопросы, поступившие в Ikomek, будет по...
Отправлено: 27.07.22 - 23:20
#1
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Допускаю, что подрядчик места свалок убирает, а жители снова заваливают их мусором

==============================================
А этому Дундубаеву не приходит в голову мысль поставить на месте этих свалок контейнеры или что-то вроде этого, а потом это вывозить. Может людям банально мусор девать некуда из своих домов? Может кто-нибудь подсказать, из какого аула нарисовался этот очередной одноразовый городской правитель?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
441
Самые проблемные вопросы, поступившие в Ikomek, будет по понедельникам рассматривать акимат Костаная
Отправлено: 27.07.22 - 23:40
#2
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Произвол нужно наказывать .

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2022 - 23:43]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
870
Re: Самые проблемные вопросы, поступившие в Ikomek, будет по...
Отправлено: 27.07.22 - 23:54
#3
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Цитата:
dvb:
А этому Дундубаеву не приходит в голову мысль поставить на месте этих свалок контейнеры или что-то вроде этого, а потом это вывозить. Может людям банально мусор девать некуда из своих домов?


Улица Кочубея заселена бывшими зеками которых свозили со всего союза строили завод КЖБИ и в дальнейшем там и работали. Культура не было у них раньше а сейчас у их наследия нет и не будет! Кроме наркомании и алкоголизма в том райне нет ничего!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
441
Самые проблемные вопросы, поступившие в Ikomek, будет по понедельникам рассматривать акимат Костаная
Отправлено: 28.07.22 - 00:00
#4
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Улица Кочубея заселена бывшими зеками которых свозили со всего союза

Да не уж тели, что так мало то оказалось? Они вам значит КЖБИ а вы вот так с ними? Не по людски это однако.
ПС - а как же 30-ть лет независимости? Союза то уж давно нет.

[Исправлено: Эл-починно, 28.07.2022 - 00:02]
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