Kairat stayer: Вожди и последователи мирового пролетариата не смогли построить - обещанный Рай.
Они хотя бы попробовали. А вот капиталистические вожди к этому пока даже не приближались. Строят какие-то жалкие суррогаты в своих коробках, но разве можно построить Рай в тюрьме, пусть даже в собственной? Всегда есть опасность прорыва периметра из окружающего Ада.
Маркс: Они хотя бы попробовали. А вот капиталистические вожди к этому пока даже не приближались. Строят какие-то жалкие суррогаты в своих коробках, но разве можно построить Рай в тюрьме, пусть даже в собственной? Всегда есть опасность прорыва периметра из окружающего Ада.
Да, попробовали, из последователей, на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы. Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую:
Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.
alex_60: очень слабое знание истории у оставшихся на форуме. Ленин не мог быть дедушкой,так как он не был отцом. про остальные сказки промолчу.
Газета РУ, на которую часто ссылаются отдельные форумчане, отмечала ранее, цитирую отрывок:
Советская пропаганда усиленно создавала Владимиру Ленину образ «доброго дедушки». Вопреки этому стереотипу, на самом деле вождь революции был жесток, довольно мстителен и совсем не стар: он умер в 53, а когда прорвался к власти – еще даже не перешагнул «полтинник»...
Kairat stayer: Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов.
Комерсанть отмечал, цитирую отрывок:
По различным оценкам, в начале 30-х годов в СССР жило около 20 тысяч работающих иностранцев из индустриальных стран Запада, которые и служили "закваской" нашей индустриализации. Но когда крупную промышленность построили и вышли на второе место в мире по промышленному производству, этот факт предали забвению. В общественном сознании и на страницах книг закрепилась рассчитанная на невежд картина: успех "великих строек" обеспечили героизм рабочего класса, вооруженного тачкой и лопатой, и перераспределение ресурсов. Все было иначе...
Kairat stayer: успех "великих строек" обеспечили героизм рабочего класса, вооруженного тачкой и лопатой, и перераспределение ресурсов. Все было иначе...
Так и есть. Всё верно. Сегодня ещё больше иностранцев учувствует в различных проектах, но великих строек не происходит. Хватит уже преувеличивать значимость каких то 20 тыс. иностранцев в развитии СССР.
Эл-починно: Тогда зачем и почему они позволили СССР первыми в космос полететь?
Ну, полетели, а где обещанное светлое будущее? Уже неоднократно ранее обсуждали, в том числе с деятелем ОМ два года тому назад, цитирую:
Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют.
Так его извините меня профукали. Я например, свои 70-ые и 80-тые очень тепло вспоминаю. И медицина и образование бесплатное и на должном уровне, жильё почти даром, копейки стоило. Я за комнату в общаге в Челябинске 10 копеек в месяц платил. Сравните фильмы СССР и США. Я до сих пор понять не могу, ну куда рвалась молодёжь? В каждом фильме США мусор, грязь и убожество, с цветными красивыми рекламами - не больше. Хозяева квартир нетерпимы, как в "маске" с Джимом Керри. Это ли образец для подражания? Но сегодня вроде выровнялись почти и за образование и за медицину платить нужно и мусор....
Kairat stayer: Да, они такие эффективные, всё спроектировали и в последующем курировали процессы строительства...
По ссылке в посте за №1642 отмечено, как иностранцы удивлялись:
Но, приезжая на стройку, иностранные специалисты от удивления раскрывали рты: вместо экскаваторов — землекопы, вместо бетономешалок — деревянные ящики, вместо транспортеров и электрических подъемников — люди, которые перекидывают кирпичи вручную и нещадно их бьют. Неприятно поражало их и то, что на самых тяжелых работах занято множество женщин. Дефицит стройматериалов срывал все сроки. У вас есть планы и графики, твердил автостроевцам инженер Гарри Майтер из компании Austin, но нет бетона и гравия. У вас есть инженеры-прорабы, но они отсиживаются в конторе, когда их место на стройплощадке.
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