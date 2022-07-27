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Маркс:

Они хотя бы попробовали. А вот капиталистические вожди к этому пока даже не приближались. Строят какие-то жалкие суррогаты в своих коробках, но разве можно построить Рай в тюрьме, пусть даже в собственной? Всегда есть опасность прорыва периметра из окружающего Ада.

Цитата:Да, попробовали, из последователей, на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы. Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую:Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.Подробнее здесь: