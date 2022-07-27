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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 110 из 111«1...108109110111»
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 02:54
#1636
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Тобол выиграл - есть шанс , что попадет в групповой турнир .
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 12:22
#1637
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Цитата:
Гога:
Безобидные картинки удаляют - видно в читатели меня готовят


Лучше лишнего не болтать и сомнительные картинки не выкладывать, не при коммунизме же живём. Вожди и последователи мирового пролетариата не смогли построить - обещанный Рай.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 14:18
#1638
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Цитата:
Kairat stayer:
Вожди и последователи мирового пролетариата не смогли построить - обещанный Рай.

Они хотя бы попробовали. А вот капиталистические вожди к этому пока даже не приближались. Строят какие-то жалкие суррогаты в своих коробках, но разве можно построить Рай в тюрьме, пусть даже в собственной? Всегда есть опасность прорыва периметра из окружающего Ада.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 15:14
#1639
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Цитата:
Маркс:
Они хотя бы попробовали. А вот капиталистические вожди к этому пока даже не приближались. Строят какие-то жалкие суррогаты в своих коробках, но разве можно построить Рай в тюрьме, пусть даже в собственной? Всегда есть опасность прорыва периметра из окружающего Ада.


Да, попробовали, из последователей, на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы. Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17359
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 20:34
#1640
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Цитата:
Kairat stayer:
на мой взгляд только дедушка Ленин бы


очень слабое знание истории у оставшихся на форуме.
Ленин не мог быть дедушкой,так как он не был отцом.
про остальные сказки промолчу.

[Исправлено: alex_60, 27.07.2022 - 20:47]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 21:00
#1641
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Цитата:
alex_60:
очень слабое знание истории у оставшихся на форуме. Ленин не мог быть дедушкой,так как он не был отцом. про остальные сказки промолчу.


Газета РУ, на которую часто ссылаются отдельные форумчане, отмечала ранее, цитирую отрывок:

Советская пропаганда усиленно создавала Владимиру Ленину образ «доброго дедушки». Вопреки этому стереотипу, на самом деле вождь революции был жесток, довольно мстителен и совсем не стар: он умер в 53, а когда прорвался к власти – еще даже не перешагнул «полтинник»...

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 21:28
#1642
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Цитата:
Kairat stayer:
Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов.


Комерсанть отмечал, цитирую отрывок:

По различным оценкам, в начале 30-х годов в СССР жило около 20 тысяч работающих иностранцев из индустриальных стран Запада, которые и служили "закваской" нашей индустриализации. Но когда крупную промышленность построили и вышли на второе место в мире по промышленному производству, этот факт предали забвению. В общественном сознании и на страницах книг закрепилась рассчитанная на невежд картина: успех "великих строек" обеспечили героизм рабочего класса, вооруженного тачкой и лопатой, и перераспределение ресурсов. Все было иначе...

Подробнее здесь:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 21:42
#1643
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Цитата:
Kairat stayer:
успех "великих строек" обеспечили героизм рабочего класса, вооруженного тачкой и лопатой, и перераспределение ресурсов. Все было иначе...

Так и есть. Всё верно. Сегодня ещё больше иностранцев учувствует в различных проектах, но великих строек не происходит. :-x Хватит уже преувеличивать значимость каких то 20 тыс. иностранцев в развитии СССР. 8-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 21:48
#1644
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Цитата:
Эл-починно:
Сегодня ещё больше иностранцев учувствует в различных проектах, но великих строек не происходит.


Всё в своё время иностранцы давно построили, многие заводы уже не работают.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 21:57
#1645
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Цитата:
Kairat stayer:
Всё в своё время иностранцы давно построили, многие заводы уже не работают.

Тогда зачем и почему они позволили СССР первыми в космос полететь? :lol:
ПС - И как могут 20 тысяч иностранцев, на территории 1/6 суши всё построить? :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 27.07.2022 - 22:03]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:03
#1646
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Цитата:
Эл-починно:
Тогда зачем и почему они позволили СССР первыми в космос полететь?


Ну, полетели, а где обещанное светлое будущее? Уже неоднократно ранее обсуждали, в том числе с деятелем ОМ два года тому назад, цитирую:

Кайрат стайер: Да у нас чесать ура патриоты ждущие когда наступит светлое будущее конечно умеют. Да и в кинофильмах великолепно чесали и чешут, как космические корабли бороздят просторы вселенной и.т.д. В современных реалиях, да, мы тоже гордимся античными кораблями, роботами, тем временем, когда корабли, спутники И.Маска на благо всего человечества функционируют.

Подробнее здесь:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:09
#1647
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Цитата:
Эл-починно:
ПС - И как могут 20 тысяч иностранцев, на территории 1/6 суши всё построить?


Да, они такие эффективные, всё спроектировали и в последующем курировали процессы строительства, а большевики всё себе приписали.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:15
#1648
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Цитата:
Kairat stayer:
а где обещанное светлое будущее?

Так его извините меня профукали. :lol: Я например, свои 70-ые и 80-тые очень тепло вспоминаю. И медицина и образование бесплатное и на должном уровне, жильё почти даром, копейки стоило. Я за комнату в общаге в Челябинске 10 копеек в месяц платил. Сравните фильмы СССР и США. Я до сих пор понять не могу, ну куда рвалась молодёжь? В каждом фильме США мусор, грязь и убожество, с цветными красивыми рекламами - не больше. 8-) Хозяева квартир нетерпимы, как в "маске" с Джимом Керри. :lol: Это ли образец для подражания? :-x Но сегодня вроде выровнялись почти и за образование и за медицину платить нужно и мусор....
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3000
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:16
#1649
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Цитата:
Kairat stayer:
Да, они такие эффективные, всё спроектировали и в последующем курировали процессы строительства...


По ссылке в посте за №1642 отмечено, как иностранцы удивлялись:

Но, приезжая на стройку, иностранные специалисты от удивления раскрывали рты: вместо экскаваторов — землекопы, вместо бетономешалок — деревянные ящики, вместо транспортеров и электрических подъемников — люди, которые перекидывают кирпичи вручную и нещадно их бьют. Неприятно поражало их и то, что на самых тяжелых работах занято множество женщин. Дефицит стройматериалов срывал все сроки. У вас есть планы и графики, твердил автостроевцам инженер Гарри Майтер из компании Austin, но нет бетона и гравия. У вас есть инженеры-прорабы, но они отсиживаются в конторе, когда их место на стройплощадке.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
439
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 22:19
#1650
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Цитата:
Kairat stayer:
иностранные специалисты от удивления раскрывали рты

Ну это не показатель, на Египетские пирамиды, тоже до сих пор раскрывают рты. :lol: А строились они тоже без США и Европы. :lol:
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