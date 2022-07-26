Прогноз на 5 дней
переменная облачность+24°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 60% влажность
  • С, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 513 из 513«1...511512513
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.07.22 - 11:45
#7681
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рубли, кругом - рубли... :-o
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16231
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.07.22 - 15:48
#7682
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как тут спокойно..
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 01:24
#7683
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как тут спокойно..

---Потому и спокойно , что тебя здесь нет ...
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 01:25
#7684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Как тут спокойно..

---Давай , и тут взбаламуть гов..,
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16231
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 16:47
#7685
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25190
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 27.07.22 - 18:25
#7686
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремонт, главной, пешеходной улицы города.
Булыжник - убирают, плитку - укладывают... :lol: :oops:
Профайл
Страница 513 из 513«1...511512513
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS