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≡ «Тобол» первым вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, второй раз переиграв чемпиона Гибралтара
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44772
«Тобол» первым вышел в третий квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, второй раз переиграв чемпиона Гибралтара
Отправлено: 27.07.22 - 17:50
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Костанайский клуб отправился в Гибралтар еще в воскресенье, так как ответный поединок был перенесен с четверга на вторник. Далекое путешествие включило в себя и почти суточную задержку на гибралтарской таможне.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2643
Re: «Тобол» первым вышел в третий квалификационный раунд Лиги...
Отправлено: 27.07.22 - 17:50
#1
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Судя по фоткам у гибралтарцев стадион находится на базе пункта приема металлолома?
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