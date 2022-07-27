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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 02:54
#1636
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Тобол выиграл - есть шанс , что попадет в групповой турнир .
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2992
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 12:22
#1637
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Цитата:
Гога:
Безобидные картинки удаляют - видно в читатели меня готовят


Лучше лишнего не болтать и сомнительные картинки не выкладывать, не при коммунизме же живём. Вожди и последователи мирового пролетариата не смогли построить - обещанный Рай.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2389
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 14:18
#1638
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Цитата:
Kairat stayer:
Вожди и последователи мирового пролетариата не смогли построить - обещанный Рай.

Они хотя бы попробовали. А вот капиталистические вожди к этому пока даже не приближались. Строят какие-то жалкие суррогаты в своих коробках, но разве можно построить Рай в тюрьме, пусть даже в собственной? Всегда есть опасность прорыва периметра из окружающего Ада.
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2992
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 27.07.22 - 15:14
#1639
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Цитата:
Маркс:
Они хотя бы попробовали. А вот капиталистические вожди к этому пока даже не приближались. Строят какие-то жалкие суррогаты в своих коробках, но разве можно построить Рай в тюрьме, пусть даже в собственной? Всегда есть опасность прорыва периметра из окружающего Ада.


Да, попробовали, из последователей, на мой взгляд только дедушка Ленин был грамотным, остальные руководители в основном были выходцы из холопов и холуёв, что они могли путного построить. При этом, помогали проклятые для некоторых американцы и немцы. Более 4 лет тому назад, в мае 2018 года об этом отмечал, цитирую:

Кайрат стайер: Что не так? Истина и правда дороже, да спасибо им большое, что помогли с начало Царской империи и последующем молодому Советскому государству с индустриализацией и борьбе с голодом. Сталинская индустриализация, в основном была осуществлена, с помощью американских и немецких специалистов. С конце 1920-х до середины 1930-х в СССР на «стройках социализма» трудились десятки тысяч иностранных специалистов. Бюро американца Кана спроектировало почти все советские заводы (571 объект). До сих пор мало кто знает, что подавляющая часть уральских и сибирских городов была спроектирована немецким бюро Эрнста Мая. Немецкий архитектор Рудольф Волтерс в своих книгах описывает, как проходила индустриализация СССР, он приехал в СССР в 1932 году проектировать вокзалы, его германские коллеги придумали города из бараков, отдельные из которых существует до сих пор. При этом Кредиты на индустриализацию также выделяли банки США и Германии. За короткое время группа Мая сделала проекты застройки Магнитогорска, Нижнего Тагила, Щегловска, Кузнецка (Сталинск), Ленинска, Автостроя (Нижний Новгород, с 1932 года - Горький), Прокопьевска, Сталинграда и многих других городов.

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