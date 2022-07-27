Прогноз на 5 дней
переменная облачность+25°C
  • 754 мм рт.ст.
  • 53% влажность
  • С, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Работы даже не начинал» - Очередного лжесантехника судят в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44768
«Работы даже не начинал» - Очередного лжесантехника судят в Костанае
Отправлено: 27.07.22 - 15:12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
26 июля суд допрашивал потерпевших по 16-ти эпизодам. Многие из них живут в поселках, поэтому допрос проводился посредством WhatsApp. Суммы ущерба довольно приличные - от 100 000 до 400 000 тенге, поэтому Адильхан Козов находится под стражей.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16231
Re: «Работы даже не начинал» - Очередного лжесантехника судят в...
Отправлено: 27.07.22 - 15:12
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Он еще ничего не начинал..
Какого то афериста мне это напомнило..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 90, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 90
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS