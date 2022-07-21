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≡ После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики...
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44767
После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики...
Отправлено: 21.07.22 - 19:28
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После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики отказались от показа в кинотеатрах Казахстана мультфильма «Базз Лайтер» со сценой поцелуя однополой супружеской пары. Правильно ли это?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12784
Re: После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики...
Отправлено: 21.07.22 - 19:28
#1
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Удивительное дело
На форуме 35 консервативных члена
Причем что интересно
А эти 35 запрещают ребенку смотреть телевизор или Ютюб?
Где повально льют мат,похабщину,убивают людей,несут чушь,врут и пропагандируют святость власти?
Просто как-то странно получается
Поцелуй мультяшек это плохо
А поцелуи старых мужиков это норм?
Брежнева запретить не хотят эти 35?
Или там поцелуй какой-то не такой?
Он не пропагандирует любовь к старым партийным членам?
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8655
Re: После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики...
Отправлено: 22.07.22 - 17:26
#2
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Цитата:
Нет. Показ фильмов с ЛГТВ-контентом не принесет никакого вреда психике ребенка.

Шо это за контент такой ЛГТВ ? ;-)
Профайл
l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
197
Re: После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики...
Отправлено: 23.07.22 - 14:23
#3
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Интересно, а почему тогда на ТРЦ Март, висит афиша с этим мультом? Вчера видела.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1393
Re: После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики...
Отправлено: 27.07.22 - 13:29
#4
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Цитата:
yudjin:
Шо это за контент такой ЛГТВ

Опечатался, причем дважды) Исправил, спасибо.
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