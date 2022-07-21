Re: После рекомендации Министерства культуры РК прокатчики...

Отправлено: - 19:28

Удивительное дело

На форуме 35 консервативных члена

Причем что интересно

А эти 35 запрещают ребенку смотреть телевизор или Ютюб?

Где повально льют мат,похабщину,убивают людей,несут чушь,врут и пропагандируют святость власти?

Просто как-то странно получается

Поцелуй мультяшек это плохо

А поцелуи старых мужиков это норм?

Брежнева запретить не хотят эти 35?

Или там поцелуй какой-то не такой?

Он не пропагандирует любовь к старым партийным членам?