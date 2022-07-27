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≡ "Тобол" выиграл второй матч подряд и вышел в следующий раунд еврокубка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44767
"Тобол" выиграл второй матч подряд и вышел в следующий раунд еврокубка
Отправлено: 27.07.22 - 09:18
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Следующий соперник казахстанцев определится в паре албанской "Тираны" и "Зриньски" из Боснии и Герцеговины. После первой встречи небольшое преимущество имеет боснийская команда (0:1). Игры третьего круга пройдут 4 и 11 августа.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
143
Re: "Тобол" выиграл второй матч подряд и вышел в...
Отправлено: 27.07.22 - 09:18
#1
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Момент, когда понимаешь, что с каждой победой, денег в бюджете меньше и меньше
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2847
Re: "Тобол" выиграл второй матч подряд и вышел в...
Отправлено: 27.07.22 - 10:56
#2
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Цитата:
Ильяс:
Момент, когда понимаешь, что с каждой победой, денег в бюджете меньше и меньше

Клуб зарабатывает деньги своими победами. А с этих денег платит налоги в бюджет. Так что не все однозначно.
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6131
"Тобол" выиграл второй матч подряд и вышел в следующий раунд еврокубка
Отправлено: 27.07.22 - 12:43
#3
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Выплаты участникам Лиги Европы УЕФА (от группового этапа до финала) - базовая сумма: 560 млн евро
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