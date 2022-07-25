Двухметровые батыры, древние ремесла - сердцем 143-го дня рождения Костаная станет этнофестиваль
Отправлено: 25.07.22 - 13:01
Жителям города обещают соревнования, среди них экзотические, много концертных программ, в том числе с участием именитых земляков, а также фейерверк. О концепции праздника рассказал заместитель акима Костаная Бахыт КАШИРБЕКОВ. Читать новость
Эл-починно: откуда и с чего двухметровые батыры вдруг? В двадцатом веке помню, что про акселерацию. Но не наоборот, однако?
У моего прадеда было 5 сыновей. Почти 150 лет назад переехал с семьёй в Джаркент. Мой дед, родившийся в конце 19 века, со своими 205 см был по росту средним из них. Двое его братьев были ещё выше. Дед свободно ломал подковы, крестился двухпудовкой, носил на плечах двух взрослых мужчин.
Это говорит о гражданстве, или о бабле? С каких пор карточка Каспий банка стала документом, удостоверяющим личность? Мало ли кому на счет просят переводить бабло и это совсем не говорит ни о чем. Может на твоей Родине так, но не у нас.
tolikkustanay74: Долго смеялся над фразой про падение интереса мира к русскому языку. Смешно сказала. Ну люди недалёкие может и поверят....
В прошлом году одному грамотею из-за тридевять земель отмечал, хотите верьте, хотите нет, на счёт уменьшения носителей русского языка, цитирую:
Кайрат стайер: Согласен, национальности не надо впутывать, при этом обсуждение языкового вопроса было актуальным всегда. Следует отметить, что в мире сохраняется тенденция уменьшения количества носителей русского языка. Опять же пруфам, ссылкам, википедии, можно верить, можно не верить, пусть каждый сам решает. Может какие-то русофобы в Вике недостоверные сведения указали или Обама, Трамп, Байден виноваты. Вике указано, что общая численность говорящих на русском языке в мире составляет 260 миллионов (по состоянию на 2014г.). По прогнозам, численность владеющих русским языком к 2050 году в мире сократится до 130 млн человек. За каких-то 36 лет прогнозируют уменьшения в два раза с 260 до 130 миллионов, как указал выше хотите верьте, хотите нет.
serg kost: Мой дед, родившийся в конце 19 века, со своими 205 см был по росту средним из них. Двое его братьев были ещё выше.
Сергей, сам богатырь или измельчал? Ранее был тут один задиристый деятель под ником Моше, частенько хвастался высоким ростом и другими достоинствами. Старожилы форума наверняка помнят, даже кое-чем хотел помериться здесь, но желающих богатырей и батыров не оказалось.
Вот молодец Kairat stayer, это он славно придумал. Когда-то понаписал в НГ всякой ... всячины, а теперь просто цитирует по мере надобности. И ведь не придерешься. Если кто-то спросит, а где такое написано, есть пруфы? А вот, смотри - цитата из интернета. Вопросы есть? Вопросов нет.
Ну а что, все темы давно обсудили, нового ничего нет, позиции всех давно ясны. Теперь можно просто ссылками обмениваться под статьями и экономить место на сервере. Как Никулин предлагал когда-то анекдоты оцифровать и просто говорить номер. И модераторам работы не будет.
Маркс: Ну а что, все темы давно обсудили, нового ничего нет, позиции всех давно ясны.
Говорят, что история движется по спирали и все события истории повторяются. Но, конечно бывают исключения, что-то новое, всё по шаблону не может быть, тогда пишу своё субъективное мнение. Позиции пользователей ясны, при этом, люди на форуме меняются, старожилов мало осталось, прибывают новенькие, да и есть просто читатели а не писатели. Если ранее по обсуждаемому вопросу своё мнение высказывал, мне проще дать ссылку.
Kairat stayer: Позиции пользователей ясны, при этом, люди на форуме меняются, старожилов мало осталось, прибывают новенькие, да и есть просто читатели а не писатели. Если ранее по обсуждаемому вопросу своё мнение высказывал, мне проще дать ссылку.
Ну так надо заставить новых пользователей изучать историю форумов. Потом принимать экзамен перед регистрацией. Ну и дальше по схеме - если на форуме уже было такое мнение, то просто давать ссылку, а не заниматься плагиатом, выкореживая из себя другими словами уже озвученное кем-то ранее.
Kairat stayer: Сергей, сам богатырь или измельчал?
Я же писал, что и у деда два родных брата были меньше него. И у моей мамы предки были среднего роста. Но по крайней мере, кислородный баллон я в одиночку поднимал с земли и грузил в бортовую машину. И не один раз подряд. Знающие поймут.
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