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откуда и с чего двухметровые батыры вдруг? В двадцатом веке помню, что про акселерацию. Но не наоборот, однако?

Цитата:У моего прадеда было 5 сыновей. Почти 150 лет назад переехал с семьёй в Джаркент.Мой дед, родившийся в конце 19 века, со своими 205 см был по росту средним из них. Двое его братьев были ещё выше.Дед свободно ломал подковы, крестился двухпудовкой, носил на плечах двух взрослых мужчин.