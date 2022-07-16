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≡ Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44766
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 16.07.22 - 08:10
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Министр культуры и спорта Республики Казахстан Даурен Абаев заявил, что ведомство не запрещало показ анимационного фильма "Базз Лайтер" в Казахстане и объяснил, почему картину не покажут в отечественных кинотеатрах.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1427
Даурен Абаев заявил, что не запрещал мультфильм "Базз Лайтер". Просто проката не будет
Отправлено: 27.07.22 - 10:45
#45
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С 2000 года число трансгендеров в США выросло в 20 раз. Вы хотите этого в Казахстане?
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