Отправлено: - 09:35

electro:

НГ, вы зачем рекламируете ЭТО?

electro:

У вас реально денег не хватает?

Цитата:Уже пояснял понятие "публичная оферта" - по закону нельзя отказать рекламодателю, если его деятельность соответствует законодательству РК.Цитата:Мы зарабатываем только на рекламе. И всегда маркируем оплаченные статьи.Есть несколько вариантов финансирования СМИ:1. чисто рекламный,2. рекламный с привлечением средств спонсоров или из госбюджета,3. рекламный с привлечением средств читателей/зрителей/подписчиков,4. только на средства подписчиков.Второй вариант нам не подходит, так как он влечет зависимость от спонсора или чиновников. Четвертый вариант в Казахстане мало вероятен. Над третьим вариантом мы сейчас думаем в процессе разработки ТЗ для сайта.Если его реализуем, то увидим - хватает нам денег или нет.Сейчас редакция имеет возможность производить контент только на средства от рекламы.