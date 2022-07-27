Отправлено: - 10:56

Ильяс:

Момент, когда понимаешь, что с каждой победой, денег в бюджете меньше и меньше

Цитата:Клуб зарабатывает деньги своими победами. А с этих денег платит налоги в бюджет. Так что не все однозначно.