НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам Казахстана
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44766
TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 20:42
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ТОО «Микрофинансовая организация «Express Аванс» или TimeZaim.kz работает на территории Казахстана по лицензии № 02.21.0091.M от 03.09.2021. Компания специализируется на микрозаймах, предлагая быстрое оформление и дистанционное одобрение. Базовые требования к заемщикам TimeZaim — наличие паспорта и банковской карты, на которую перечислят средства.
Читать новость

electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
889
Re: TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам...
Отправлено: 26.07.22 - 20:42
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
НГ, вы зачем рекламируете ЭТО?
У вас реально денег не хватает? Ну давайте через благотворительный проект соберем.
Вы ж людей на погибель отправляете, хотя нет, не так - направляете... вот такой рекламой
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Re: TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам...
Отправлено: 26.07.22 - 20:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
365% годовых ---а разве нет ограничений по величине % ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 20:55
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
вас реально денег не хватает? Ну давайте через благотворительный проект соберем.

У вас есть десятки миллионов тенге на содержание всей газеты в течении короткого времени?
Хорошо.
Потом что?

[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 20:56]
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5428
Re: TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам...
Отправлено: 26.07.22 - 22:32
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они чихали на процентные ограничения от минфина, потому что себя представляют ни как финансовое учреждение, а услугодатели. Там какая-то юридическая заковыка, до конца так и не понятно
Профайл Посетить вебсайт
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1427
TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам Казахстана
Отправлено: 27.07.22 - 09:09
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы всегда хватало денег до следующей зарплаты, нужно уравнять баланс доходов и расходов.
И тогда без займов и кредитов хватит денег и на ежедневные расходы, и на одежду, и на бытовую технику, а через 5-10 лет скопится и на автомобиль или на значительную часть стоимости квартиры.
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1391
Re: TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам...
Отправлено: 27.07.22 - 09:35
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
НГ, вы зачем рекламируете ЭТО?

Уже пояснял понятие "публичная оферта" - по закону нельзя отказать рекламодателю, если его деятельность соответствует законодательству РК.
Цитата:
electro:
У вас реально денег не хватает?

Мы зарабатываем только на рекламе. И всегда маркируем оплаченные статьи.
Есть несколько вариантов финансирования СМИ:
1. чисто рекламный,
2. рекламный с привлечением средств спонсоров или из госбюджета,
3. рекламный с привлечением средств читателей/зрителей/подписчиков,
4. только на средства подписчиков.
Второй вариант нам не подходит, так как он влечет зависимость от спонсора или чиновников. Четвертый вариант в Казахстане мало вероятен. Над третьим вариантом мы сейчас думаем в процессе разработки ТЗ для сайта.
Если его реализуем, то увидим - хватает нам денег или нет.
Сейчас редакция имеет возможность производить контент только на средства от рекламы.
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS