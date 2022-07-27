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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 319 из 320«1...317318319320»
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Куратор темы: 111
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:20
#4771
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Цитата:
111:
подложили под нашего..

----кого под кого ???
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:21
#4772
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Цитата:
Гога:
Что ты пропагандируешь -тысячелетнюю историю казахов..

Я не пропагандировал, ее придумали для пропаганды.
После первой агрессии России против Украины
Я отношусь к этому скептически..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:22
#4773
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Цитата:
Гога:
кого под кого ???

Ну я вообще то про панель Форума..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:22
#4774
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Цитата:
111:
объявит мобилизацию, то придется..

---Не-а , вернусь в Кустанай - к внукам
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:24
#4775
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Цитата:
111:
Я отношусь к этому скептически..

---История и статистика - самые непостоянные
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:25
#4776
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Ты стихи читал ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:27
#4777
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Цитата:
Гога:
Не-а , вернусь в Кустанай - к внукам

Там не в этом дело, военные начнут править, конечно не выпустят до 60ти, а те кто после этого, кому за, объявят кем нибудь, если увидят что те драпают, и загонят рыть окопы в какой нибудь Кременчуг .
Но думаю этого не будет.
Сколько там впши областя набирают для третьего, по 1000-3000 человек.
Помножить и там и так куча народа уже будет.
Всех вооружить, обучить, кормить..
Вот когда и их уничтожат или потрепают, то может тогда и мобилизация..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:28
#4778
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Цитата:
Гога:
История и статистика - самые непостоянные

Я про пропаганду, но уже с нашей стороны.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:29
#4779
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Цитата:
Гога:
Ты стихи читал ??

Пушкина?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:29
#4780
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Цитата:
111:
Но думаю этого не будет.

---Думай о лучшем
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:30
#4781
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По главной сути...» русского поэта Василия Федорова, написанные в 1963 году. По главной сути Жизнь проста: Ее уста... Его уста... Она проста По доброй сути, Пусть только грудь Прильнет ко груди. Весь смысл ее И мудр и прост, Как стебелька Весенний рост. А кровь солдат? А боль солдатки? А стронций В куще облаков? То всё ошибки, Всё накладки И заблуждения Веков. А жизни суть, Она проста: Ее уста, Его уста...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:31
#4782
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Цитата:
Гога:
Думай о лучшем

Для вас это и есть лучшее, хотя там и моих полно родичей, но они меня не поймут.
Они там хана как Путина любят..
У них еще тогда крыша по нему ехала, когда он первый раз на Украину напал..
И это мои прямые родичи казахи практически..
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:32
#4783
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Цитата:
111:
Пушкина?

---Извини , но твой кругозор очень узок , даже слишком
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:33
#4784
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Цитата:
Гога:
Василия Федорова

Нет, этого не читал, хотя стих нормальный
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6130
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:36
#4785
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В личку картинку сбросил , здесь не пропустили бы . Открылась ??
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