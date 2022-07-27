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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:20
Цитата:
----кого под кого ???
111:
подложили под нашего..
подложили под нашего..
----кого под кого ???
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:21
Цитата:
Я не пропагандировал, ее придумали для пропаганды.
После первой агрессии России против Украины
Я отношусь к этому скептически..
Гога:
Что ты пропагандируешь -тысячелетнюю историю казахов..
Что ты пропагандируешь -тысячелетнюю историю казахов..
Я не пропагандировал, ее придумали для пропаганды.
После первой агрессии России против Украины
Я отношусь к этому скептически..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:22
Цитата:
Ну я вообще то про панель Форума..
Гога:
кого под кого ???
кого под кого ???
Ну я вообще то про панель Форума..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:22
Цитата:
---Не-а , вернусь в Кустанай - к внукам
111:
объявит мобилизацию, то придется..
объявит мобилизацию, то придется..
---Не-а , вернусь в Кустанай - к внукам
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:24
Цитата:
---История и статистика - самые непостоянные
111:
Я отношусь к этому скептически..
Я отношусь к этому скептически..
---История и статистика - самые непостоянные
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:25
Ты стихи читал ??
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:27
Цитата:
Там не в этом дело, военные начнут править, конечно не выпустят до 60ти, а те кто после этого, кому за, объявят кем нибудь, если увидят что те драпают, и загонят рыть окопы в какой нибудь Кременчуг .
Но думаю этого не будет.
Сколько там впши областя набирают для третьего, по 1000-3000 человек.
Помножить и там и так куча народа уже будет.
Всех вооружить, обучить, кормить..
Вот когда и их уничтожат или потрепают, то может тогда и мобилизация..
Гога:
Не-а , вернусь в Кустанай - к внукам
Не-а , вернусь в Кустанай - к внукам
Там не в этом дело, военные начнут править, конечно не выпустят до 60ти, а те кто после этого, кому за, объявят кем нибудь, если увидят что те драпают, и загонят рыть окопы в какой нибудь Кременчуг .
Но думаю этого не будет.
Сколько там впши областя набирают для третьего, по 1000-3000 человек.
Помножить и там и так куча народа уже будет.
Всех вооружить, обучить, кормить..
Вот когда и их уничтожат или потрепают, то может тогда и мобилизация..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:28
Цитата:
Я про пропаганду, но уже с нашей стороны.
Гога:
История и статистика - самые непостоянные
История и статистика - самые непостоянные
Я про пропаганду, но уже с нашей стороны.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:29
Цитата:
Пушкина?
Гога:
Ты стихи читал ??
Ты стихи читал ??
Пушкина?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:29
Цитата:
---Думай о лучшем
111:
Но думаю этого не будет.
Но думаю этого не будет.
---Думай о лучшем
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:30
По главной сути...» русского поэта Василия Федорова, написанные в 1963 году. По главной сути Жизнь проста: Ее уста... Его уста... Она проста По доброй сути, Пусть только грудь Прильнет ко груди. Весь смысл ее И мудр и прост, Как стебелька Весенний рост. А кровь солдат? А боль солдатки? А стронций В куще облаков? То всё ошибки, Всё накладки И заблуждения Веков. А жизни суть, Она проста: Ее уста, Его уста...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:31
Цитата:
Для вас это и есть лучшее, хотя там и моих полно родичей, но они меня не поймут.
Они там хана как Путина любят..
У них еще тогда крыша по нему ехала, когда он первый раз на Украину напал..
И это мои прямые родичи казахи практически..
Гога:
Думай о лучшем
Думай о лучшем
Для вас это и есть лучшее, хотя там и моих полно родичей, но они меня не поймут.
Они там хана как Путина любят..
У них еще тогда крыша по нему ехала, когда он первый раз на Украину напал..
И это мои прямые родичи казахи практически..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:32
Цитата:
---Извини , но твой кругозор очень узок , даже слишком
111:
Пушкина?
Пушкина?
---Извини , но твой кругозор очень узок , даже слишком
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:33
Цитата:
Нет, этого не читал, хотя стих нормальный
Гога:
Василия Федорова
Василия Федорова
Нет, этого не читал, хотя стих нормальный
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.07.22 - 02:36
В личку картинку сбросил , здесь не пропустили бы . Открылась ??
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