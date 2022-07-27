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Гога:

Не-а , вернусь в Кустанай - к внукам

Цитата:Там не в этом дело, военные начнут править, конечно не выпустят до 60ти, а те кто после этого, кому за, объявят кем нибудь, если увидят что те драпают, и загонят рыть окопы в какой нибудь Кременчуг .Но думаю этого не будет.Сколько там впши областя набирают для третьего, по 1000-3000 человек.Помножить и там и так куча народа уже будет.Всех вооружить, обучить, кормить..Вот когда и их уничтожат или потрепают, то может тогда и мобилизация..