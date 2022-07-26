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≡ Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44765
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:19
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Выбрасывая на рынок дешёвый сахар из стабилизационных фондов, акиматы провоцируют потребительский ажиотаж. Об этом заявил на брифинге в Нур-Султане заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16199
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 13:19
#1
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По 515 во Французском недавно выкинули..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25189
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:24
#2
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Цитата:
111:
По 515 во Французском недавно выкинули..

Вот кому-то, повезло... :lol: ;-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2846
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 13:31
#3
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В Астыкжане сегодня взял по 615.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16199
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:31
#4
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Цитата:
drakon:
Вот кому-то, повезло...

Нам досталось два заветных килограмма..
И то моя просто так за маслом пошла туда с подругой, подруга не ест сахар, отдала нам свою долю, взяли вместе два кг ..
Как о наркоте какой говорю..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
358
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 13:34
#5
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этот министр один из тех кто виновен в этой ситуации. При наличии достаточной сырьевой базы создать дефицит, это с какими мозгами надо сидеть и управлять производством?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16199
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:36
#6
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Им надо просто прекратить продавать сахар по 400 или по 500.
Есть рыночная цена, так и пусть продается..
Или сделать по 750 в магазинах, чуть меньше рыночной и дело с концом.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2386
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 14:31
#7
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Цитата:
NG.kz:
Выбрасывая на рынок дешёвый сахар из стабилизационных фондов, акиматы провоцируют потребительский ажиотаж.

Уже лет 10 об этих стабфондах и ярмарках пишется, наконец-то и министр въехал в проблему. Давно пора прикрыть эти лавочки, раскачивающие цены на рынке и собирающие сливки, прикрываясь малоимущими. Это такая же игра в пузыри, как и на биржах. Если всех этих бездельников заставить работать, то экономика скажет только спасибо.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8782
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 19:23
#8
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Вот такие люди сидят в министерствах.
Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.
Затем смотрят ,что капуста как ни странно от этого дешевле не стала,а из за сахара начались драки в магазинах,значить надо сделать крайними придомовые магазины-это они спекулянты,из за них всё дорожает,хотя и дураку понятно,что основные потоки товаров и денег проходят через супермаркеты,а придомовые магазины никак не могут влиять на уровень цен в стране.
Ну и вот теперь финал, оказывается во всём виноваты акиматы которые исполняют приказы министерства.
Так может быть во всём виноват всё таки один министр, который не справляется со своими обязанностями?
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12367
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 27.07.22 - 00:45
#9
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Это самый ценный комментарий месяца.
Он непосредственно с места событий.
Из рядового магазина с обычными жителями.

Цитата:
Добринцофф:
Вот такие люди сидят в министерствах. Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.


Озвучте плиз жалование министра-бюрократа!!!
И сколько сахара он может купить на свои бюрократические доходы и сколько санитарка из ущербной затобольской полубольницы полугорода Тобыло
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