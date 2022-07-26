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Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44765
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:19
Выбрасывая на рынок дешёвый сахар из стабилизационных фондов, акиматы провоцируют потребительский ажиотаж. Об этом заявил на брифинге в Нур-Султане заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов.
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Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 13:19
По 515 во Французском недавно выкинули..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25189
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:24
Цитата:
Вот кому-то, повезло...
111:
По 515 во Французском недавно выкинули..
По 515 во Французском недавно выкинули..
Вот кому-то, повезло...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2846
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 13:31
В Астыкжане сегодня взял по 615.
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:31
Цитата:
Нам досталось два заветных килограмма..
И то моя просто так за маслом пошла туда с подругой, подруга не ест сахар, отдала нам свою долю, взяли вместе два кг ..
Как о наркоте какой говорю..
drakon:
Вот кому-то, повезло...
Вот кому-то, повезло...
Нам досталось два заветных килограмма..
И то моя просто так за маслом пошла туда с подругой, подруга не ест сахар, отдала нам свою долю, взяли вместе два кг ..
Как о наркоте какой говорю..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 358
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 13:34
этот министр один из тех кто виновен в этой ситуации. При наличии достаточной сырьевой базы создать дефицит, это с какими мозгами надо сидеть и управлять производством?
Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого сахара
Отправлено: 26.07.22 - 13:36
Им надо просто прекратить продавать сахар по 400 или по 500.
Есть рыночная цена, так и пусть продается..
Или сделать по 750 в магазинах, чуть меньше рыночной и дело с концом.
Есть рыночная цена, так и пусть продается..
Или сделать по 750 в магазинах, чуть меньше рыночной и дело с концом.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2386
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 14:31
Цитата:
Уже лет 10 об этих стабфондах и ярмарках пишется, наконец-то и министр въехал в проблему. Давно пора прикрыть эти лавочки, раскачивающие цены на рынке и собирающие сливки, прикрываясь малоимущими. Это такая же игра в пузыри, как и на биржах. Если всех этих бездельников заставить работать, то экономика скажет только спасибо.
NG.kz:
Выбрасывая на рынок дешёвый сахар из стабилизационных фондов, акиматы провоцируют потребительский ажиотаж.
Выбрасывая на рынок дешёвый сахар из стабилизационных фондов, акиматы провоцируют потребительский ажиотаж.
Уже лет 10 об этих стабфондах и ярмарках пишется, наконец-то и министр въехал в проблему. Давно пора прикрыть эти лавочки, раскачивающие цены на рынке и собирающие сливки, прикрываясь малоимущими. Это такая же игра в пузыри, как и на биржах. Если всех этих бездельников заставить работать, то экономика скажет только спасибо.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8782
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 26.07.22 - 19:23
Вот такие люди сидят в министерствах.
Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.
Затем смотрят ,что капуста как ни странно от этого дешевле не стала,а из за сахара начались драки в магазинах,значить надо сделать крайними придомовые магазины-это они спекулянты,из за них всё дорожает,хотя и дураку понятно,что основные потоки товаров и денег проходят через супермаркеты,а придомовые магазины никак не могут влиять на уровень цен в стране.
Ну и вот теперь финал, оказывается во всём виноваты акиматы которые исполняют приказы министерства.
Так может быть во всём виноват всё таки один министр, который не справляется со своими обязанностями?
Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.
Затем смотрят ,что капуста как ни странно от этого дешевле не стала,а из за сахара начались драки в магазинах,значить надо сделать крайними придомовые магазины-это они спекулянты,из за них всё дорожает,хотя и дураку понятно,что основные потоки товаров и денег проходят через супермаркеты,а придомовые магазины никак не могут влиять на уровень цен в стране.
Ну и вот теперь финал, оказывается во всём виноваты акиматы которые исполняют приказы министерства.
Так может быть во всём виноват всё таки один министр, который не справляется со своими обязанностями?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12367
Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...
Отправлено: 27.07.22 - 00:45
Это самый ценный комментарий месяца.
Он непосредственно с места событий.
Из рядового магазина с обычными жителями.
Цитата:
Озвучте плиз жалование министра-бюрократа!!!
И сколько сахара он может купить на свои бюрократические доходы и сколько санитарка из ущербной затобольской полубольницы полугорода Тобыло
Он непосредственно с места событий.
Из рядового магазина с обычными жителями.
Цитата:
Добринцофф:
Вот такие люди сидят в министерствах. Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.
Вот такие люди сидят в министерствах. Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.
Озвучте плиз жалование министра-бюрократа!!!
И сколько сахара он может купить на свои бюрократические доходы и сколько санитарка из ущербной затобольской полубольницы полугорода Тобыло
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