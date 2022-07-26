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Добринцофф:

Вот такие люди сидят в министерствах. Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.

Это самый ценный комментарий месяца.Он непосредственно с места событий.Из рядового магазина с обычными жителями.Цитата:Озвучте плиз жалование министра-бюрократа!!!И сколько сахара он может купить на свои бюрократические доходы и сколько санитарка из ущербной затобольской полубольницы полугорода Тобыло