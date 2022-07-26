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≡ Склад зерноотходов горел на элеваторе на станции Тобол
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44765
Склад зерноотходов горел на элеваторе на станции Тобол
Отправлено: 26.07.22 - 23:17
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Сообщение о том, что в поселке Тобол в районе Б. Майлина горит склад зерноотходов на территории ТОО «Тобольский элеватор», поступило в пожарную службу сегодня, 26 июля, в 05.54. Видео с места ЧП в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25189
Re: Склад зерноотходов горел на элеваторе на станции Тобол
Отправлено: 26.07.22 - 23:17
#1
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Да, большие, там склады... :-o
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