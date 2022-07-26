Re: TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам...

Отправлено: - 20:42

НГ, вы зачем рекламируете ЭТО?

У вас реально денег не хватает? Ну давайте через благотворительный проект соберем.

Вы ж людей на погибель отправляете, хотя нет, не так - направляете... вот такой рекламой