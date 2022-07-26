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≡ TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44764
TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 20:42
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ТОО «Микрофинансовая организация «Express Аванс» или TimeZaim.kz работает на территории Казахстана по лицензии № 02.21.0091.M от 03.09.2021. Компания специализируется на микрозаймах, предлагая быстрое оформление и дистанционное одобрение. Базовые требования к заемщикам TimeZaim — наличие паспорта и банковской карты, на которую перечислят средства.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
889
Re: TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам...
Отправлено: 26.07.22 - 20:42
#1
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НГ, вы зачем рекламируете ЭТО?
У вас реально денег не хватает? Ну давайте через благотворительный проект соберем.
Вы ж людей на погибель отправляете, хотя нет, не так - направляете... вот такой рекламой
Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6091
Re: TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам...
Отправлено: 26.07.22 - 20:49
#2
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365% годовых ---а разве нет ограничений по величине % ??
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16197
TimeZaim — быстрые кредиты по одному документу гражданам Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 20:55
#3
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Цитата:
electro:
вас реально денег не хватает? Ну давайте через благотворительный проект соберем.

У вас есть десятки миллионов тенге на содержание всей газеты в течении короткого времени?
Хорошо.
Потом что?

[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 20:56]
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