Re: Министр Султанов раскритиковал акиматы за продажу дешёвого...

Отправлено: - 19:23

Вот такие люди сидят в министерствах.

Сначала отдают приказы акиматам по сдерживанию цен,те создают мониторинговые группы и ходят по 8 человек смотрят по чём капуста,картошка,сахар и.т.д,некоторым ведь даже штрафы выписали.

Затем смотрят ,что капуста как ни странно от этого дешевле не стала,а из за сахара начались драки в магазинах,значить надо сделать крайними придомовые магазины-это они спекулянты,из за них всё дорожает,хотя и дураку понятно,что основные потоки товаров и денег проходят через супермаркеты,а придомовые магазины никак не могут влиять на уровень цен в стране.

Ну и вот теперь финал, оказывается во всём виноваты акиматы которые исполняют приказы министерства.

Так может быть во всём виноват всё таки один министр, который не справляется со своими обязанностями?