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≡ Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн тенге у «Альфа-Банка», оправдал Верховный суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44762
Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн тенге у «Альфа-Банка», оправдал Верховный суд
Отправлено: 26.07.22 - 12:15
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Уголовное дело в отношении финансового директора ТОО «ОМ-Трейдинг» Виктора ФЕДИНА рассматривали летом прошлого года. А 19 июля 2022 года Верховный суд РК постановил, что «выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела».
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Сэм
§ Сэм
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
409
Re: Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн...
Отправлено: 26.07.22 - 12:15
#1
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Зная Федина, думаю он умышленно воспользовался сбоем в системе банка и преступный умысел у него был.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
989
Re: Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн...
Отправлено: 26.07.22 - 12:39
#2
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хорошие адвокаты у Федина, адвокаты молодцы
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16196
Re: Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн...
Отправлено: 26.07.22 - 13:21
#3
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Молодец, против целого банка то выиграл..
А с ворами так и надо поступать..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
358
Re: Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн...
Отправлено: 26.07.22 - 13:57
#4
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да это явный косяк банка. Раз они делали переход на новую программу, то отключили бы все транзакции. Несколько раз приходило сообщение о невозможности проведения операции, за что банк приносил извинения. Могли бы и в этом случае так поступить. Для них это же как дважды два.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4093
Re: Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн...
Отправлено: 26.07.22 - 19:08
#5
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Ну как то так )))
8-)
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