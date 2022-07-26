Re: Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн...

Отправлено: - 13:57

да это явный косяк банка. Раз они делали переход на новую программу, то отключили бы все транзакции. Несколько раз приходило сообщение о невозможности проведения операции, за что банк приносил извинения. Могли бы и в этом случае так поступить. Для них это же как дважды два.