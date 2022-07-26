Около 390 тысяч заявлений поступило для приёма детей в первый класс, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Минпросвещения.
70% детей выбрали обучение на госязыке. В новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тысяч детей. Отмечается, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях.
В школьный чат пришла рассылка от учителя: “Уважаемые родители! Пока есть возможность, закупайтесь тетрадями, к сентябрю прогнозируют их подорожание до 90 тенге”. Речь не о навороченных, лощеных, с красивыми рисунками на обложке, а об обычных – в 12 листов, которые еще весной стоили по 25 тенге максимум. Но, к сожалению, в этот раз страшилка оказалась реальностью.
111: А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?
А то ты не знал и первый раз об этом слышишь? Порошенко как раз и начал с детей. "У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну", – сказал он в 2014-м году.
Хех.. Сейчас посмотрел про какую то несуразицу, наверное сам Путин это сочинял, клофелин у разведчиков и тд.. Как разведчики аышли на проституток, совращающих в кабаках пьяных мужчин, отобрали клофелин и как в военной ращведке применяли.. Боже.. Да слушать этот бред! Как вообще можно? Ладно, на ранней стадии россияне, оставшись без ничего в украинских лесах, пытались как то продать технику, это когда шли шли и колонн обеспечения не было.. А сейчас то как это выглядит с клофелином, оружием проституток в кабаках?
Это как они ударили по порту, после договора. Потом говорили что не они.. Другая страна напала на порт.. Даже президент Турции подтвердил.. А потом сказали что они.. Ударили четырьмя! Калибрами по маленькому катеру! Вообще что это было? Опять очередное вранье..
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