Отправлено: - 17:00

tolikkustanay74:

Давно пора!!! И первыми иноагентоми в этом списке должно быть радио Азаттык и Соросята и все ресурсы, что с ними связаны!!! англосаксы так и пытаются раскачать Казахстан!!! Сеятели дерьмократии.

Цитата:Хм вы что-то забываете что НГ тоже так-то с США сотрудничает и при одобрении поправок НГ также попадет под каток))Где вы тогда против сооосят возмущаться будете?И ещё одно почему-то у нас все сразу вспоминают про СМИ и НПО которые на подсосе у США а про российские НПО забывают)Ведь если ты иноагент то плевать агентом какой страны ты являешься,если у тебя в спонсорах указано правительство РФ то сейчас для тебя это будет только хуже)Сразу вскроется сотни организаций которых содержит тут ФСБ и СВР и через которые ФСБ и СВР толкает свои задачиПо мне благо)Но судя по тому что правительство сразу захочет под этим предлогом закрывать рот и всем остальным людям как в России которые ни с кем не сотрудничали но всервоно считаются иноагентами то это уже плохо