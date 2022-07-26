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≡ Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о выборах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44762
Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о выборах
Отправлено: 26.07.22 - 13:17
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Казахстанские неправительственные организации (НПО) опасаются, что не смогут отправлять своих наблюдателей на выборы из-за новых поправок в законодательство. Общественники убеждены: поправки в закон приведут к тому, что наблюдать за выборами смогут только государственные организации.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16196
Re: Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о...
Отправлено: 26.07.22 - 13:17
#1
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О, у нас появятся предатели Родины как в России?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Re: Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о...
Отправлено: 26.07.22 - 15:01
#2
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Цитата:
111:
О, у нас появятся предатели Родины как в России?

Да нет, мы же теперь с Америкой, а она самая лучшая и в ней всего больше.

"— В Америке есть кладбища во много раз больше.
— Неужели и кладбища здесь величайшие в мире?
— Конечно… Что ты хочешь этим сказать?
— Ничего. Кушай, пожалуйста, пока не остыло."
(c) Марти Ларни

С предателями же мы их тоже не подведем?
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tolikkustanay74
§ tolikkustanay74
(Пользователи)
Регистрация:
18.04.20
Сообщений:
47
Re: Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о...
Отправлено: 26.07.22 - 16:02
#3
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Давно пора!!! И первыми иноагентоми в этом списке должно быть радио Азаттык и Соросята и все ресурсы, что с ними связаны!!! англосаксы так и пытаются раскачать Казахстан!!! Сеятели дерьмократии.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12784
Re: Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о...
Отправлено: 26.07.22 - 17:00
#4
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Цитата:
tolikkustanay74:
Давно пора!!! И первыми иноагентоми в этом списке должно быть радио Азаттык и Соросята и все ресурсы, что с ними связаны!!! англосаксы так и пытаются раскачать Казахстан!!! Сеятели дерьмократии.

Хм вы что-то забываете что НГ тоже так-то с США сотрудничает и при одобрении поправок НГ также попадет под каток))
Где вы тогда против сооосят возмущаться будете?
И ещё одно почему-то у нас все сразу вспоминают про СМИ и НПО которые на подсосе у США а про российские НПО забывают)
Ведь если ты иноагент то плевать агентом какой страны ты являешься,если у тебя в спонсорах указано правительство РФ то сейчас для тебя это будет только хуже)
Сразу вскроется сотни организаций которых содержит тут ФСБ и СВР и через которые ФСБ и СВР толкает свои задачи
По мне благо)
Но судя по тому что правительство сразу захочет под этим предлогом закрывать рот и всем остальным людям как в России которые ни с кем не сотрудничали но всервоно считаются иноагентами то это уже плохо
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16196
Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о выборах
Отправлено: 26.07.22 - 17:10
#5
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Цитата:
tolikkustanay74:
должно быть радио Азаттык и Соросята и

Согласен

И всех журналистов НГ признать Предателями!
А так же всех тех, кто критикует хоть какие то действия казахстанской власти на любом уровне!

Где подписаться?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Шаг к закону об иноагентах? НПО против поправок к закону о выборах
Отправлено: 26.07.22 - 17:35
#6
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Цитата:
abaika95:
Хм вы что-то забываете что НГ тоже так-то с США сотрудничает и при одобрении поправок НГ также попадет под каток))

Забыл переключиться что-ли?
Цитата:
111:
И всех журналистов НГ признать Предателями!

Интересный феномен, всегда пишет слово "предатель" с большой буквы. Есть на форуме психологи, а то предположения от неспециалистов сразу затирают, если не предоставлены дипломы или свидетельства об окончании хотя бы фельдшерских курсов.
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