Отправлено: - 17:10

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А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?



Цитата:А то ты не знал и первый раз об этом слышишь? Порошенко как раз и начал с детей."У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну", – сказал он в 2014-м году.