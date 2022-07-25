Отправлено: - 16:26

Маркс:

Она бы еще в налоговой поспрашивала, кто сколько зарабатывает,

Цитата:Вот именно!В том же Обнинске катастрофически не хватает рабочей силы даже на такие зарплаты.На город размером с Рудный мигрантов (вместе с членами семьи) более 20 тысяч человек.