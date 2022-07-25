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≡ Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44762
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 16:33
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Правительство разрешило банкам вывозить наличные российские рубли из Казахстана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 13:10
#15
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Цитата:
serg kost:
Разнорабочий на строительстве зданий и автодорог от 40 тысяч.

Вся Россия Обнинск?

Специальный корреспондент "Блокнот Волгограда" Анна Глебова вышла на улицы города, чтобы убедиться, действительно ли средняя зарплата в городе-герое 41 тысяча рублей, ведь Росстат зафиксировал именно такую среднюю оплату труда. Сегодня, 23 июля, сравнивает ответы волгоградцев и данные статистики.

Росстат зафиксировал среднюю заработанную плату в Волгограде. Аналитики подсчитали, что волгоградцы в среднем в месяц зарабатывают 41 тысячу рублей. Чтобы убедиться, действительно ли это так, спецкор отправилась на улицы города, чтобы спросить у волгоградцев, сколько они зарабатывают на самом деле. - Наши депутаты кушают мясо, а люди капусту.

Вместе получаются голубцы. - Это нереальная сумма. Пенсию прибавляют на копейки, а цены повышают на миллионы. - Среди моих друзей это вполне реальная сумма. - Я зарабатываю 15 тысяч. - На данный момент, пока 12 тысяч рублей. - 10-15 где-то, основная масса людей - 15-25 тысяч. 40 тысяч рублей - это заоблачные цифры. -
Если у нас пенсия 8 с небольшим, получается, и зарплата где-то такая же. В итоге 16.

Таким образом, большинство опрошенных волгоградцев зарабатывают куда меньше, чем указано в статистике. Подробнее:
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 14:50
#16
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Цитата:
111:
Таким образом, большинство опрошенных волгоградцев зарабатывают куда меньше, чем указано в статистике.

Она бы еще в налоговой поспрашивала, кто сколько зарабатывает, тогда и вовсе в результате все нищими бы получились.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1425
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 16:26
#17
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Цитата:
Маркс:
Она бы еще в налоговой поспрашивала, кто сколько зарабатывает,

Вот именно!
В том же Обнинске катастрофически не хватает рабочей силы даже на такие зарплаты.

На город размером с Рудный мигрантов (вместе с членами семьи) более 20 тысяч человек.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 17:16
#18
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Похоже, что ту часть американского долга, которую раньше отрабатывали россияне, теперь повесили на казахстанцев. Какие-то цены стали совсем нереальные. Тенге слабеет ко всем валютам, даже к киргизскому сому. Пенсионные накопления и вовсе превращаются в труху. Мешок сахара уже за счастье, как в 90-е. Капец.
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