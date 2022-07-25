serg kost: Разнорабочий на строительстве зданий и автодорог от 40 тысяч.
Вся Россия Обнинск?
Специальный корреспондент "Блокнот Волгограда" Анна Глебова вышла на улицы города, чтобы убедиться, действительно ли средняя зарплата в городе-герое 41 тысяча рублей, ведь Росстат зафиксировал именно такую среднюю оплату труда. Сегодня, 23 июля, сравнивает ответы волгоградцев и данные статистики.
Росстат зафиксировал среднюю заработанную плату в Волгограде. Аналитики подсчитали, что волгоградцы в среднем в месяц зарабатывают 41 тысячу рублей. Чтобы убедиться, действительно ли это так, спецкор отправилась на улицы города, чтобы спросить у волгоградцев, сколько они зарабатывают на самом деле. - Наши депутаты кушают мясо, а люди капусту.
Вместе получаются голубцы. - Это нереальная сумма. Пенсию прибавляют на копейки, а цены повышают на миллионы. - Среди моих друзей это вполне реальная сумма. - Я зарабатываю 15 тысяч. - На данный момент, пока 12 тысяч рублей. - 10-15 где-то, основная масса людей - 15-25 тысяч. 40 тысяч рублей - это заоблачные цифры. - Если у нас пенсия 8 с небольшим, получается, и зарплата где-то такая же. В итоге 16.
Таким образом, большинство опрошенных волгоградцев зарабатывают куда меньше, чем указано в статистике. Подробнее:
Похоже, что ту часть американского долга, которую раньше отрабатывали россияне, теперь повесили на казахстанцев. Какие-то цены стали совсем нереальные. Тенге слабеет ко всем валютам, даже к киргизскому сому. Пенсионные накопления и вовсе превращаются в труху. Мешок сахара уже за счастье, как в 90-е. Капец.
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