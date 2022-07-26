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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 315 из 315«1...313314315
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:51
#4711
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Ну и языки..

Около 390 тысяч заявлений поступило для приёма детей в первый класс, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Минпросвещения.

70% детей выбрали обучение на госязыке. В новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тысяч детей.
Отмечается, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях.


От себя, это не проверенная информация.

[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 16:53]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:52
#4712
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Марик, ты - выиграл, мешок?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:54
#4713
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Цитата:
drakon:
Марик, ты - выиграл, мешок?..

Скоро розыгрыш мешка сахара в Астыкжане, там попробуем..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:56
#4714
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Цитата:
Маркс:
что ж вы везде Путина-то цепляете?

А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:58
#4715
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Цитата:
Маркс:
Зато мы не поддерживаем Россию и

Мы не поддерживаем ее по геноциду исстребления другого народа.
По остальным пртзнакам очень даже поддерживаем..
Ну ты сам то поддерживать будешь соседа педофила и убийцу детей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:05
#4716
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Ну и тетради..
Российские..
Разводим Коноплю..

В школьный чат пришла рассылка от учителя: “Уважаемые родители! Пока есть возможность, закупайтесь тетрадями, к сентябрю прогнозируют их подорожание до 90 тенге”. Речь не о навороченных, лощеных, с красивыми рисунками на обложке, а об обычных – в 12 листов, которые еще весной стоили по 25 тенге максимум. Но, к сожалению, в этот раз страшилка оказалась реальностью.




[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 17:06]
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:10
#4717
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Цитата:
111:
А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?

А то ты не знал и первый раз об этом слышишь? Порошенко как раз и начал с детей.
"У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну", – сказал он в 2014-м году.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:11
#4718
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Цитата:
111:
Ну ты сам то поддерживать будешь соседа педофила и убийцу детей?

А ты будешь поддерживать наркомана и убийцу детей?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:13
#4719
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Цитата:
Маркс:
будешь поддерживать наркомана и убийцу детей?

Вот поэтому я не поддерживаю геноцид российских патриотов по отношению к мирным украинцам!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16194
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:15
#4720
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Цитата:
Маркс:
то ты не знал и первый раз об этом слышишь

Не знал и не слышал.
Как Россия напала на Донбасс, уже давно сказано и сколько там поубивала украинских детей еще в 2014м..
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:22
#4721
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Цитата:
111:
Как Россия напала на Донбасс, уже давно сказано и сколько там поубивала украинских детей еще в 2014м..

Все, понял! Ты начал ужинать и уже дижестивнул для аппетита. Завтра приходи, договорим.
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2384
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:26
#4722
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Цитата:
111:
Разводим Коноплю..

Ой! А мы же как раз сожгли все богатство, не подумав о детях.
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