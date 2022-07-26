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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:51
Ну и языки..
Около 390 тысяч заявлений поступило для приёма детей в первый класс, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Минпросвещения.
70% детей выбрали обучение на госязыке. В новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тысяч детей.
Отмечается, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях.
От себя, это не проверенная информация.
[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 16:53]
Около 390 тысяч заявлений поступило для приёма детей в первый класс, передаёт Ulysmedia.kz со ссылкой на Минпросвещения.
70% детей выбрали обучение на госязыке. В новом учебном году в первый класс пойдут около 405-410 тысяч детей.
Отмечается, что высокий процент охвата детей в классах с казахским языком обучения наблюдается в Кызылординской (89,7%), Западно-Казахстанской (85,4%), Мангистауской (87,6%) и Жамбылской областях.
От себя, это не проверенная информация.
[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 16:53]
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:52
Марик, ты - выиграл, мешок?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:54
Цитата:
Скоро розыгрыш мешка сахара в Астыкжане, там попробуем..
drakon:
Марик, ты - выиграл, мешок?..
Марик, ты - выиграл, мешок?..
Скоро розыгрыш мешка сахара в Астыкжане, там попробуем..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:56
Цитата:
А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?
Маркс:
что ж вы везде Путина-то цепляете?
что ж вы везде Путина-то цепляете?
А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 16:58
Цитата:
Мы не поддерживаем ее по геноциду исстребления другого народа.
По остальным пртзнакам очень даже поддерживаем..
Ну ты сам то поддерживать будешь соседа педофила и убийцу детей?
Маркс:
Зато мы не поддерживаем Россию и
Зато мы не поддерживаем Россию и
Мы не поддерживаем ее по геноциду исстребления другого народа.
По остальным пртзнакам очень даже поддерживаем..
Ну ты сам то поддерживать будешь соседа педофила и убийцу детей?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:05
Ну и тетради..
Российские..
Разводим Коноплю..
В школьный чат пришла рассылка от учителя: “Уважаемые родители! Пока есть возможность, закупайтесь тетрадями, к сентябрю прогнозируют их подорожание до 90 тенге”. Речь не о навороченных, лощеных, с красивыми рисунками на обложке, а об обычных – в 12 листов, которые еще весной стоили по 25 тенге максимум. Но, к сожалению, в этот раз страшилка оказалась реальностью.
[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 17:06]
Российские..
Разводим Коноплю..
В школьный чат пришла рассылка от учителя: “Уважаемые родители! Пока есть возможность, закупайтесь тетрадями, к сентябрю прогнозируют их подорожание до 90 тенге”. Речь не о навороченных, лощеных, с красивыми рисунками на обложке, а об обычных – в 12 листов, которые еще весной стоили по 25 тенге максимум. Но, к сожалению, в этот раз страшилка оказалась реальностью.
[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 17:06]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:10
Цитата:
А то ты не знал и первый раз об этом слышишь? Порошенко как раз и начал с детей.
"У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну", – сказал он в 2014-м году.
111:
А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?
А кто напал на Украину и бомбит и убивает мирное население, Порошенко что ли?
А то ты не знал и первый раз об этом слышишь? Порошенко как раз и начал с детей.
"У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну", – сказал он в 2014-м году.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:11
Цитата:
А ты будешь поддерживать наркомана и убийцу детей?
111:
Ну ты сам то поддерживать будешь соседа педофила и убийцу детей?
Ну ты сам то поддерживать будешь соседа педофила и убийцу детей?
А ты будешь поддерживать наркомана и убийцу детей?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:13
Цитата:
Вот поэтому я не поддерживаю геноцид российских патриотов по отношению к мирным украинцам!
Маркс:
будешь поддерживать наркомана и убийцу детей?
будешь поддерживать наркомана и убийцу детей?
Вот поэтому я не поддерживаю геноцид российских патриотов по отношению к мирным украинцам!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:15
Цитата:
Не знал и не слышал.
Как Россия напала на Донбасс, уже давно сказано и сколько там поубивала украинских детей еще в 2014м..
Маркс:
то ты не знал и первый раз об этом слышишь
то ты не знал и первый раз об этом слышишь
Не знал и не слышал.
Как Россия напала на Донбасс, уже давно сказано и сколько там поубивала украинских детей еще в 2014м..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:22
Цитата:
Все, понял! Ты начал ужинать и уже дижестивнул для аппетита. Завтра приходи, договорим.
111:
Как Россия напала на Донбасс, уже давно сказано и сколько там поубивала украинских детей еще в 2014м..
Как Россия напала на Донбасс, уже давно сказано и сколько там поубивала украинских детей еще в 2014м..
Все, понял! Ты начал ужинать и уже дижестивнул для аппетита. Завтра приходи, договорим.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 17:26
Цитата:
Ой! А мы же как раз сожгли все богатство, не подумав о детях.
111:
Разводим Коноплю..
Разводим Коноплю..
Ой! А мы же как раз сожгли все богатство, не подумав о детях.
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