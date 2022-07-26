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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:32
#4696
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Цитата:
Маркс:
Враки

Ну..
Этого в тырнете много, как россияне, потеряв работу и спиваясь, идут за бабло убивать.
Ну с операцией то этой это не сравнивай.
Если спецоперация, диверсанты, подкуп, там это есть и дрлжно быть.
Но вот как беднота российская идет убивать за деньги, это немного другое..
Профайл
Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:34
#4697
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