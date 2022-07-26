Отправлено: - 15:32

Маркс:

Враки

Цитата:Ну..Этого в тырнете много, как россияне, потеряв работу и спиваясь, идут за бабло убивать.Ну с операцией то этой это не сравнивай.Если спецоперация, диверсанты, подкуп, там это есть и дрлжно быть.Но вот как беднота российская идет убивать за деньги, это немного другое..