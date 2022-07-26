Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 15:25

Еще что то

Это уже наши пишут со ссылкой на них..





После российского вторжения в Украину Казахстан — единственная срана Центральной Азии, имеющая границу с Россией, — решил пересмотреть свои отношения с РФ и начал искать союзников в США, Турции и Китае. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal передаёт Ulysmedia.kz.



Многие годы между Россией и Китаем существовало негласное “разделение труда” в Казахстане: Москва следила за безопасностью, а Пекин занимался экономическим развитием. С началом войны в Украине ситуация стала меняться. В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На встрече они договорились укрепить военное сотрудничество.



Также Казахстан стремится наладить более тесные связи с Турцией, которая входит в НАТО. В начале мая Токаев прилетел в Анкару, где представители двух стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане. Начиная с апреля, в РК приезжали несколько американских чиновников, так, в июне страну посетил новый глава Центрального командования США генерал армии Майкл Эрик Курилла.



В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 млрд тенге (для сравнения: в декабре 2021 года РК выделила 859 млрд тенге на армию, полицию и органы ЧС). Неназванный высокопоставленный чиновник сообщил, часть средств направят на то, чтобы увеличить военные резервы страны. По его словам, Казахстан извлёк урок из ожесточенного сопротивления Украины и должен реформировать армию так, чтобы она была готова к гибридной войне, в ходе которой помимо боевых действий прибегают к кибератакам, дезинформации и вмешательству в выборы.



Пока некоторые на Западе думают, что армия России стала неопасным противником, высокопоставленный чиновник в одной из стран ЦА заявил, что страх перед амбициями РФ только растёт:



“Одно дело, когда они имеют дело с остальными, у них есть Восточная Европа и Украина, чтобы тратить своё время на их притеснение. Представьте, если у них не будет Украины для этого. Мы будем следующими?”.



Казахстан, как и другие страны ЦА, расположенные по соседству с Россией, после вторжения РФ в Украину сохранил нейтралитет в отношении войны. Страна сохраняет хрупкое равновесие: в РК запретили акции против войны в Украине, но также запретили публично демонстрировать знак Z — один из символов российского вторжения.