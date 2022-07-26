Кстати ваше магистровое величество, а спид, сифилис, оспа и прочее, тоже дождём переносится и в воздухе ваяет? ПС- Если вы в курсе, то скажите, на какой высоте до дождя, на какой высоте после дождя, а то ой как не охота всем этим заразится.
Нур-Султан принял решение пересмотреть свои отношения с Москвой и приступил к поискам союзников в США, Турции и Китае, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова действующих и бывших чиновников, политиков и аналитиков республики. Издание пишет, что между Москвой и Пекином существовало негласное "разделение труда" в Казахстане: Россия следила за безопасностью, а Китай занимался экономическим развитием. Однако, как пишет газета, ситуация в последнее время изменилась. В апреле глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ приезжал в Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны договорились укрепить военное сотрудничество. Также Нур-Султан готовится наладить более тесные контакты с Турцией. В начале мая Токаев посетил с визитом Анкару, где представители стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане.
111: Одна ссылка пойдет, тем более взята с российских патриотических новостей..
Ну вообще-то любые новости - патриотические. Или ты не знал? Вот и твой The Wall Street Journal тоже не знал. Только бабушки у подъездов режут правду исходя из собственных интересов, а не чьих-то частных или государственных. Но они остались только в странах бывшего СНГ, на западе эти структуры всегда традиционно подавлялись в интересах глобального капитала.
Это ты нацистов что-ли так называешь? [urlhttps://eadaily.com/ru/news/2022/07/25/ukrainskie-karateli-nochyu-obstrelyali-alchevsk-iz-rszo-himars-lnr]Украинские каратели ночью обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS — ЛНР[/url]
После российского вторжения в Украину Казахстан — единственная срана Центральной Азии, имеющая границу с Россией, — решил пересмотреть свои отношения с РФ и начал искать союзников в США, Турции и Китае. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal передаёт Ulysmedia.kz.
Многие годы между Россией и Китаем существовало негласное “разделение труда” в Казахстане: Москва следила за безопасностью, а Пекин занимался экономическим развитием. С началом войны в Украине ситуация стала меняться. В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На встрече они договорились укрепить военное сотрудничество.
Также Казахстан стремится наладить более тесные связи с Турцией, которая входит в НАТО. В начале мая Токаев прилетел в Анкару, где представители двух стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане. Начиная с апреля, в РК приезжали несколько американских чиновников, так, в июне страну посетил новый глава Центрального командования США генерал армии Майкл Эрик Курилла.
В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 млрд тенге (для сравнения: в декабре 2021 года РК выделила 859 млрд тенге на армию, полицию и органы ЧС). Неназванный высокопоставленный чиновник сообщил, часть средств направят на то, чтобы увеличить военные резервы страны. По его словам, Казахстан извлёк урок из ожесточенного сопротивления Украины и должен реформировать армию так, чтобы она была готова к гибридной войне, в ходе которой помимо боевых действий прибегают к кибератакам, дезинформации и вмешательству в выборы.
Пока некоторые на Западе думают, что армия России стала неопасным противником, высокопоставленный чиновник в одной из стран ЦА заявил, что страх перед амбициями РФ только растёт:
“Одно дело, когда они имеют дело с остальными, у них есть Восточная Европа и Украина, чтобы тратить своё время на их притеснение. Представьте, если у них не будет Украины для этого. Мы будем следующими?”.
Казахстан, как и другие страны ЦА, расположенные по соседству с Россией, после вторжения РФ в Украину сохранил нейтралитет в отношении войны. Страна сохраняет хрупкое равновесие: в РК запретили акции против войны в Украине, но также запретили публично демонстрировать знак Z — один из символов российского вторжения.
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