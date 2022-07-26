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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
433
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 02:04
#4681
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Кстати ваше магистровое величество, а спид, сифилис, оспа и прочее, тоже дождём переносится и в воздухе ваяет? 8-)
ПС- Если вы в курсе, то скажите, на какой высоте до дождя, на какой высоте после дождя, а то ой как не охота всем этим заразится. 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 26.07.2022 - 02:12]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 04:01
#4682
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Из приятного..

Нур-Султан принял решение пересмотреть свои отношения с Москвой и приступил к поискам союзников в США, Турции и Китае, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова действующих и бывших чиновников, политиков и аналитиков республики.
Издание пишет, что между Москвой и Пекином существовало негласное "разделение труда" в Казахстане: Россия следила за безопасностью, а Китай занимался экономическим развитием.
Однако, как пишет газета, ситуация в последнее время изменилась. В апреле глава Минобороны Китая Вэй Фэнхэ приезжал в Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. Стороны договорились укрепить военное сотрудничество.
Также Нур-Султан готовится наладить более тесные контакты с Турцией. В начале мая Токаев посетил с визитом Анкару, где представители стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане.
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Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 12:29
#4683
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Цитата:
111:
сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на слова действующих и бывших чиновников, политиков и аналитиков республики.

А где ссылки на бабушек у подъездов? Или они уже не авторитет у The Wall Street Journal?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 13:34
#4684
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Цитата:
Маркс:
где ссылки на бабушек

Одна ссылка пойдет, тем более взята с российских патриотических новостей..
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Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 14:40
#4685
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Цитата:
111:
Одна ссылка пойдет, тем более взята с российских патриотических новостей..

Ну вообще-то любые новости - патриотические. Или ты не знал? Вот и твой The Wall Street Journal тоже не знал. Только бабушки у подъездов режут правду исходя из собственных интересов, а не чьих-то частных или государственных. Но они остались только в странах бывшего СНГ, на западе эти структуры всегда традиционно подавлялись в интересах глобального капитала.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:02
#4686
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Патриотическая новость..
Россия планомерно уничтожает супервоенные объекты, школы, сады, больницы..
Идет война против детей..
Школа Бахмут..



[Исправлено: 111, 26.07.2022 - 15:06]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:03
#4687
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Это с другого канала.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:05
#4688
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Школа Константиновка.
Как уничтожают ракетами, это уде вторая..
И как осчитался Конашенков, там прятались до пяти тысяч нацистов и все уничтожены..



Россиянам нацисты в таких количествах снятся что ли?
И что там делают они в такую жару, учатся что ли?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:08
#4689
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Школа, либо детский сад, российские патриоты за бабло готовы бомбить кого угодно..

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Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:10
#4690
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Еще патриотическая новость..
Украина пытается уничтожать супервоенные объекты, школы, салы, больницы..
Системы ПВО отразили ночную ракетную атаку ВСУ по Херсону
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Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:12
#4691
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Цитата:
111:
Школа, либо детский сад, российские патриоты за бабло готовы бомбить кого угодно..

Школа, либо детский сад, украинские нацисты за бабло готовы бомбить кого угодно..
В Москве скончалась пенсионерка, раненая во время обстрела ВСУ в Брянской области
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Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:23
#4692
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Цитата:
111:
Идет война против детей..

Это ты нацистов что-ли так называешь?
[urlhttps://eadaily.com/ru/news/2022/07/25/ukrainskie-karateli-nochyu-obstrelyali-alchevsk-iz-rszo-himars-lnr]Украинские каратели ночью обстреляли Алчевск из РСЗО HIMARS — ЛНР[/url]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:25
#4693
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Еще что то
Это уже наши пишут со ссылкой на них..


После российского вторжения в Украину Казахстан — единственная срана Центральной Азии, имеющая границу с Россией, — решил пересмотреть свои отношения с РФ и начал искать союзников в США, Турции и Китае. Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal передаёт Ulysmedia.kz.

Многие годы между Россией и Китаем существовало негласное “разделение труда” в Казахстане: Москва следила за безопасностью, а Пекин занимался экономическим развитием. С началом войны в Украине ситуация стала меняться. В конце апреля министр национальной обороны Китая Вэй Фэнхэ посетил Казахстан, где встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым. На встрече они договорились укрепить военное сотрудничество.

Также Казахстан стремится наладить более тесные связи с Турцией, которая входит в НАТО. В начале мая Токаев прилетел в Анкару, где представители двух стран подписали соглашение о совместном производстве военных беспилотников в Казахстане. Начиная с апреля, в РК приезжали несколько американских чиновников, так, в июне страну посетил новый глава Центрального командования США генерал армии Майкл Эрик Курилла.

В апреле Казахстан увеличил свой оборонный бюджет на 441 млрд тенге (для сравнения: в декабре 2021 года РК выделила 859 млрд тенге на армию, полицию и органы ЧС). Неназванный высокопоставленный чиновник сообщил, часть средств направят на то, чтобы увеличить военные резервы страны. По его словам, Казахстан извлёк урок из ожесточенного сопротивления Украины и должен реформировать армию так, чтобы она была готова к гибридной войне, в ходе которой помимо боевых действий прибегают к кибератакам, дезинформации и вмешательству в выборы.

Пока некоторые на Западе думают, что армия России стала неопасным противником, высокопоставленный чиновник в одной из стран ЦА заявил, что страх перед амбициями РФ только растёт:

“Одно дело, когда они имеют дело с остальными, у них есть Восточная Европа и Украина, чтобы тратить своё время на их притеснение. Представьте, если у них не будет Украины для этого. Мы будем следующими?”.

Казахстан, как и другие страны ЦА, расположенные по соседству с Россией, после вторжения РФ в Украину сохранил нейтралитет в отношении войны. Страна сохраняет хрупкое равновесие: в РК запретили акции против войны в Украине, но также запретили публично демонстрировать знак Z — один из символов российского вторжения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16176
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:27
#4694
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Цитата:
Маркс:

Ну, напали, разрушают Харьков и другие города, обстреливают оттуда, прячась за живые щиты и плачут?
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Маркс
* Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2371
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.07.22 - 15:30
#4695
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Цитата:
111:
российские патриоты за бабло готовы

Враки, патриоты за бабло не продаются в отличие от нациков:
Явно в Киеве судят по себе, считая, что если человека нельзя купить за деньги, то его можно купить за очень большие деньги. Но они серьезно просчитались
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