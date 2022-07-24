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≡ Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44758
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 12:53
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Поводом для судебного разбирательства стала статья Александры Сергазиновой «Сядут ли на скамью подсудимых председатель коллегии адвокатов Костанайской области и чиновник из Департамента юстиции?».
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2209
Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...
Отправлено: 24.07.22 - 20:11
#30
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Цитата:
Маркс:
Жить в другом говне.

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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2362
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 20:58
#31
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Цитата:
Артем Марусич:
Вам не нужна статистика, что бы увидеть, что Казахстан по уровню инфраструктуры ближе к странам Центральной Африки, где люди срут в океан, чем к развитым странам Европы.

Господи! (с) Неужели американцы срут в космические корабли и потом запускают их за границу нашей вселенной? Или это Артем Марусич уверен, что они-то, великие американцы, не срут в океан? Да, Артем разочаровал меня. Никогда ему не стать таксистом, так как не знание того, куда срут американцы, не даёт ему права работать водителем такси. Придется Вам возвращаться в родное говно, Артем, в чужом говне Вы - чужой! (Это написано специально для Георгия, чтобы знал, как по-русски пишется обращение на "Вы", с большой буквы).
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2845
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 21:09
#32
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2362
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 22:03
#33
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Цитата:
Нурбанчик:

Нет,я правда рад за Артема. Он пожил в одном говне, теперь поживет в другом. Если переедет куда-нибудь ещё, то станет настоящим экспертом по жизни в разном говне. Единственно, искренне жаль тех, кто так никогда и не узнает какое оно, чужое говно. Ну что ж, будем ждать рассказов нашего опытного эксперта.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1466
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 24.07.22 - 22:25
#34
Комментарий удален модератором.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6084
Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с нарушения законодательства о СМИ в Костанае
Отправлено: 25.07.22 - 12:53
#35
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Приличные люди стараются такие слова не произносить в приличном обществе .
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6084
Re: Слушание дела по обвинению журналиста в клевете началось с...
Отправлено: 26.07.22 - 12:57
#36
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Цитата:
Don Julio:

---Меня вон за слово **Клоун* забанили .
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