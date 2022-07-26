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Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн тенге у «Альфа-Банка», оправдал Верховный суд
Костанайского предпринимателя, осужденного за кражу 416 млн тенге у «Альфа-Банка», оправдал Верховный суд
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