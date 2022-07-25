Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44758
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 16:33
Правительство разрешило банкам вывозить наличные российские рубли из Казахстана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8655
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 16:33
тааак, местные вирусологи-экономисты, геть до кучи... скажите, упадет рубь после вывоза всей валюты?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 02.03.15
- Сообщений:
- 262
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:18
По логике должен выровняться курс в банках и обменниках.... По факту ХЗ
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16163
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:25
Где то два мешка рублей завалялось..
А нет, сжег..
А нет, сжег..
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:48
Цитата:
Он сжег свои мешки с деньгами
И не осталось ни рубля
Кухарка топает ногами:
Ведь ты не прав, блин!
111:
Где то два мешка рублей завалялось..
А нет, сжег..
Где то два мешка рублей завалялось..
А нет, сжег..
Он сжег свои мешки с деньгами
И не осталось ни рубля
Кухарка топает ногами:
Ведь ты не прав, блин!
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 18:56
Цитата:
Рассуждая чисто логически: банки же не на свалку вывезут рубли для сжигания, как 111, а поменяют их на доллары, которые в России теперь не нужны. Завезут их в Казахстан, соответственно доллар относительно тенге должен подешеветь. А раз должен сохраняться паритет валют, то и тенге к рублю тоже должен укрепиться.
З.Ы. Рассуждения не претендуют на истину в последней инстанции.
yudjin:
тааак, местные вирусологи-экономисты, геть до кучи... скажите, упадет рубь после вывоза всей валюты?
тааак, местные вирусологи-экономисты, геть до кучи... скажите, упадет рубь после вывоза всей валюты?
Рассуждая чисто логически: банки же не на свалку вывезут рубли для сжигания, как 111, а поменяют их на доллары, которые в России теперь не нужны. Завезут их в Казахстан, соответственно доллар относительно тенге должен подешеветь. А раз должен сохраняться паритет валют, то и тенге к рублю тоже должен укрепиться.
З.Ы. Рассуждения не претендуют на истину в последней инстанции.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 35
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 19:20
.....у тебя руПли есть?Жёк.я тоже свои сжёг.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 887
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 19:23
Цитата:
А поменять их на тенге запрещено законом???
Маркс:
поменяют их на доллары,
поменяют их на доллары,
А поменять их на тенге запрещено законом???
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 21:11
Цитата:
Скорее всего не запрещено. Только вряд-ли там столько тенге найдется. Это здесь россияне чувствуют себя миллионерами и сорят деньгами. А наши люди и здесь в булошную на такси не ездят, не то что там.
electro:
А поменять их на тенге запрещено законом???
А поменять их на тенге запрещено законом???
Скорее всего не запрещено. Только вряд-ли там столько тенге найдется. Это здесь россияне чувствуют себя миллионерами и сорят деньгами. А наши люди и здесь в булошную на такси не ездят, не то что там.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16163
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 22:08
Цитата:
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?
Маркс:
Это здесь россияне чувствуют себя миллионерами и сорят деньгами. А
Это здесь россияне чувствуют себя миллионерами и сорят деньгами. А
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 10:05
Цитата:
Даже если эту минимальную зарплату обычного российского дворника пересчитать в тенге, то получится хорошая зарплата нашего главного инженера или ведущего специалиста:
25000*8=200000.
"Ведущий инженер - 207 321 ₸
Главный инженер - 205 907 ₸"
А наши акимы с зарплатой миллион тенге в России примерно на уровне средних программистов:
"Зарплата зависит не только от уровня знаний. Доходы зависят, например, от языка программирования, на котором работает "айтишник". Получают выше "кодеры", которые работают с Objective-C, Scala, Goland, Ruby. Получают они минимум 170 тысяч рублей. Новички же, работающие на простом языке С – в среднем 100 тысяч рублей."
111:
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?
Даже если эту минимальную зарплату обычного российского дворника пересчитать в тенге, то получится хорошая зарплата нашего главного инженера или ведущего специалиста:
25000*8=200000.
"Ведущий инженер - 207 321 ₸
Главный инженер - 205 907 ₸"
А наши акимы с зарплатой миллион тенге в России примерно на уровне средних программистов:
"Зарплата зависит не только от уровня знаний. Доходы зависят, например, от языка программирования, на котором работает "айтишник". Получают выше "кодеры", которые работают с Objective-C, Scala, Goland, Ruby. Получают они минимум 170 тысяч рублей. Новички же, работающие на простом языке С – в среднем 100 тысяч рублей."
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1424
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 10:23
Цитата:
Обнинск. Разнорабочий на строительстве зданий и автодорог от 40 тысяч.
Специалисты на тех же объектах 70-90 и выше.
111:
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?
Обнинск. Разнорабочий на строительстве зданий и автодорог от 40 тысяч.
Специалисты на тех же объектах 70-90 и выше.
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 11:02
Это у них пенсии маленькие.а зарплата больше, причем , что хорошо массовая зарплата от 500 тыс и выше, а те кто к нам приезжают.в основном те у кого работа связана с тем, что надо свободно общаться со всем миром. под словом общаться, я не имею в виду, просто разговоры между собой. Поэтому к нам в основном и поехали представители IT специальностей, которые везде зарабатывают немного больше. чем среднее население. те же самые разнорабочие из Обнинска. Поэтому наши цены для них немного смешны, и по последним данным подстраиваясь под них, владельцы арендных квартир в Алматы, уже подняли цены . однушка в 30 кв. м. стоит 300000 тенге в месяц. телвизор сказал, не я
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 11:03
ошибка 50 тысяч
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 11:17
По поводу курса, я не думаю. что наличность. может как то повлиять на курс, всё происходит на бирже. просто, сейчас рубли в казахстанских банках, даже не деньги .а бумажки. В России их обменять не на что, в Казахстане, в таком количестве они не нужны, их бы столько и не было бы, всё из за СВО и санкций, нормальные денежные безналичные связи между Казахстаном и Россией нарушились, вот и получилась такая аномально большая масса наличных рублей в Казахстане. Насколько я понимаю. могу ошибаться, никто эти деньги на доллары в России не поменяет, скорее всего,обменяют на безнал в рублях и положат на корр счета, или депозит в росс банках, но кстати безнал российский сейчас востребован, многие юрлица не могут оплатить свои контракты изза отключения СВИФТА, поэтому нормальный бартер, предприятие загоняет здесь деньги нашему банку в тенге. банк там оплачивает его контракт. Повторю,это чисто мои умозаключения, но курс рубля вывоз наличных денег никак не пошатает ни в ту ни в другую сторону
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 39, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 37
|Зарегистрированные пользователи: Гога, drakon
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать