Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана

Отправлено: - 11:17

По поводу курса, я не думаю. что наличность. может как то повлиять на курс, всё происходит на бирже. просто, сейчас рубли в казахстанских банках, даже не деньги .а бумажки. В России их обменять не на что, в Казахстане, в таком количестве они не нужны, их бы столько и не было бы, всё из за СВО и санкций, нормальные денежные безналичные связи между Казахстаном и Россией нарушились, вот и получилась такая аномально большая масса наличных рублей в Казахстане. Насколько я понимаю. могу ошибаться, никто эти деньги на доллары в России не поменяет, скорее всего,обменяют на безнал в рублях и положат на корр счета, или депозит в росс банках, но кстати безнал российский сейчас востребован, многие юрлица не могут оплатить свои контракты изза отключения СВИФТА, поэтому нормальный бартер, предприятие загоняет здесь деньги нашему банку в тенге. банк там оплачивает его контракт. Повторю,это чисто мои умозаключения, но курс рубля вывоз наличных денег никак не пошатает ни в ту ни в другую сторону