Отправлено: - 12:26

НГ:

Если вы чувствуете первые симптомы солнечного удара, то Наталья Поданева советует сразу отойти в тень или под навес.



Цитата:Давеча посетил городской пляж и увидел там чудо-скамейки с "навесами". Хотелось бы посмотреть на того, кто сможет спрятаться там от солнечного удара. Чисто теоретически это возможно, конечно, но нужно быть худым и лечь под скамейку повдоль нее. Тогда постепенно ползая там, за скамейкой, вместе с движением солнца можно спрятать в тень почти все тело, если оно достаточно тщедушное. Раздобревшее тело спрятать некуда, от слова совсем. Как на этом пляже выживают без солнечных ударов, непонятно. А может быть, там все давно в обмороках лежат, не будешь же подходить и пульс проверять у всех подряд.