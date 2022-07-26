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≡ Как правильно спасаться от жары, порекомендовали врач и спасатель
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44758
Как правильно спасаться от жары, порекомендовали врач и спасатель
Отправлено: 26.07.22 - 11:13
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Врач алматинской поликлиники и медик из МЧС посоветовали, как уберечься от перегрева и обгорания и что не стоит делать в жаркую погоду. По словам врачей, под открытыми солнечными лучами в такую жару безопасно находиться всего 20-30 минут.
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
989
Re: Как правильно спасаться от жары, порекомендовали врач и...
Отправлено: 26.07.22 - 11:13
#1
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главное во время )
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2362
Re: Как правильно спасаться от жары, порекомендовали врач и...
Отправлено: 26.07.22 - 12:26
#2
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Цитата:
НГ:
Если вы чувствуете первые симптомы солнечного удара, то Наталья Поданева советует сразу отойти в тень или под навес.

Давеча посетил городской пляж и увидел там чудо-скамейки с "навесами". Хотелось бы посмотреть на того, кто сможет спрятаться там от солнечного удара. Чисто теоретически это возможно, конечно, но нужно быть худым и лечь под скамейку повдоль нее. Тогда постепенно ползая там, за скамейкой, вместе с движением солнца можно спрятать в тень почти все тело, если оно достаточно тщедушное. Раздобревшее тело спрятать некуда, от слова совсем. Как на этом пляже выживают без солнечных ударов, непонятно. А может быть, там все давно в обмороках лежат, не будешь же подходить и пульс проверять у всех подряд.
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