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≡ Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44758
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 16:33
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Правительство разрешило банкам вывозить наличные российские рубли из Казахстана. Соответствующее постановление опубликовано на сайте эталонного контрольного банка НПА.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8655
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 16:33
#1
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тааак, местные вирусологи-экономисты, геть до кучи... скажите, упадет рубь после вывоза всей валюты?
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
262
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:18
#2
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По логике должен выровняться курс в банках и обменниках.... По факту ХЗ
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16163
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:25
#3
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Где то два мешка рублей завалялось..
А нет, сжег..
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2362
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 17:48
#4
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Цитата:
111:
Где то два мешка рублей завалялось..
А нет, сжег..

Он сжег свои мешки с деньгами
И не осталось ни рубля
Кухарка топает ногами:
Ведь ты не прав, блин!
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2362
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 18:56
#5
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Цитата:
yudjin:
тааак, местные вирусологи-экономисты, геть до кучи... скажите, упадет рубь после вывоза всей валюты?

Рассуждая чисто логически: банки же не на свалку вывезут рубли для сжигания, как 111, а поменяют их на доллары, которые в России теперь не нужны. Завезут их в Казахстан, соответственно доллар относительно тенге должен подешеветь. А раз должен сохраняться паритет валют, то и тенге к рублю тоже должен укрепиться.

З.Ы. Рассуждения не претендуют на истину в последней инстанции.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
35
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 19:20
#6
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.....у тебя руПли есть?Жёк.я тоже свои сжёг.


:-P :-P :-P
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
887
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 19:23
#7
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Цитата:
Маркс:
поменяют их на доллары,

А поменять их на тенге запрещено законом???
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2362
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 21:11
#8
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Цитата:
electro:
А поменять их на тенге запрещено законом???

Скорее всего не запрещено. Только вряд-ли там столько тенге найдется. Это здесь россияне чувствуют себя миллионерами и сорят деньгами. А наши люди и здесь в булошную на такси не ездят, не то что там.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16163
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 25.07.22 - 22:08
#9
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Цитата:
Маркс:
Это здесь россияне чувствуют себя миллионерами и сорят деньгами. А

С зарплатой в 16 - 25 тысяч?
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Маркс
§ Маркс
(Пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2362
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 10:05
#10
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Цитата:
111:
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?

Даже если эту минимальную зарплату обычного российского дворника пересчитать в тенге, то получится хорошая зарплата нашего главного инженера или ведущего специалиста:
25000*8=200000.
"Ведущий инженер - 207 321 ₸
Главный инженер - 205 907 ₸"

А наши акимы с зарплатой миллион тенге в России примерно на уровне средних программистов:
"Зарплата зависит не только от уровня знаний. Доходы зависят, например, от языка программирования, на котором работает "айтишник". Получают выше "кодеры", которые работают с Objective-C, Scala, Goland, Ruby. Получают они минимум 170 тысяч рублей. Новички же, работающие на простом языке С – в среднем 100 тысяч рублей."
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1424
Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 10:23
#11
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Цитата:
111:
С зарплатой в 16 - 25 тысяч?

Обнинск. Разнорабочий на строительстве зданий и автодорог от 40 тысяч.
Специалисты на тех же объектах 70-90 и выше.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
391
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 11:02
#12
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Это у них пенсии маленькие.а зарплата больше, причем , что хорошо массовая зарплата от 500 тыс и выше, а те кто к нам приезжают.в основном те у кого работа связана с тем, что надо свободно общаться со всем миром. под словом общаться, я не имею в виду, просто разговоры между собой. Поэтому к нам в основном и поехали представители IT специальностей, которые везде зарабатывают немного больше. чем среднее население. те же самые разнорабочие из Обнинска. Поэтому наши цены для них немного смешны, и по последним данным подстраиваясь под них, владельцы арендных квартир в Алматы, уже подняли цены . однушка в 30 кв. м. стоит 300000 тенге в месяц. телвизор сказал, не я
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
391
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 11:03
#13
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ошибка 50 тысяч
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
391
Re: Банкам разрешили вывозить рубли из Казахстана
Отправлено: 26.07.22 - 11:17
#14
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По поводу курса, я не думаю. что наличность. может как то повлиять на курс, всё происходит на бирже. просто, сейчас рубли в казахстанских банках, даже не деньги .а бумажки. В России их обменять не на что, в Казахстане, в таком количестве они не нужны, их бы столько и не было бы, всё из за СВО и санкций, нормальные денежные безналичные связи между Казахстаном и Россией нарушились, вот и получилась такая аномально большая масса наличных рублей в Казахстане. Насколько я понимаю. могу ошибаться, никто эти деньги на доллары в России не поменяет, скорее всего,обменяют на безнал в рублях и положат на корр счета, или депозит в росс банках, но кстати безнал российский сейчас востребован, многие юрлица не могут оплатить свои контракты изза отключения СВИФТА, поэтому нормальный бартер, предприятие загоняет здесь деньги нашему банку в тенге. банк там оплачивает его контракт. Повторю,это чисто мои умозаключения, но курс рубля вывоз наличных денег никак не пошатает ни в ту ни в другую сторону
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