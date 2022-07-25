Отправлено: - 18:56

yudjin:

тааак, местные вирусологи-экономисты, геть до кучи... скажите, упадет рубь после вывоза всей валюты?



Цитата:Рассуждая чисто логически: банки же не на свалку вывезут рубли для сжигания, как 111, а поменяют их на доллары, которые в России теперь не нужны. Завезут их в Казахстан, соответственно доллар относительно тенге должен подешеветь. А раз должен сохраняться паритет валют, то и тенге к рублю тоже должен укрепиться.З.Ы. Рассуждения не претендуют на истину в последней инстанции.